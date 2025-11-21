AI熱帶動 我全年外銷估破7000億美元 232條款埋隱憂

經濟部昨天公布十月外銷訂單金額為六九三點七億美元，創歷年同期新高、歷年單月次高，較去年同期成長百分之廿五點一，年增率「連九紅」，主要受惠於資訊通訊產品及電子產品的貢獻，在ＡＩ光芒照耀下，經濟部預測全年外銷訂單將衝上七千億美元大關，年增率可望衝兩成。

不過，台灣外銷訂單最大的壓力不是美國對等關稅，而是美國二三二條款的調查結果，經濟部統計處長黃偉傑說，在對等關稅確定之後，「對我們目前（接單）強項衝擊最大的是二三二條款」，但二三二條款的調查結果及關稅一直沒有公布，因此目前的接單情形較原先預測為佳。

黃偉傑表示，ＡＩ、高效能運算與雲端資料服務等新興科技商機加速的擴張，帶動我國半導體先進製程及伺服器供應鏈需求暢旺，支撐外銷訂單接單動能穩健成長。

外銷訂單主力項目資訊通訊產品十月接單金額二二五點七億美元，為歷年同月新高，年成長百分之廿八點四；電子產品接單金額二八四點一億美元，創歷年單月新高，年增率高達百分之卅五點九。預估十一月外銷訂單金額六六七至六八七億美元，年增率百分之廿七點六至卅一點四。

美國對等關稅四月公布後、七月上路前有三個月的豁免期限，廠商強力拉貨，出現夏天已備完冬季貨品需求的罕見情形，台灣外銷訂單也高速成長，時近年底，仍有廠商回應需求還在。

累計前十月接單金額為五九三七點四億美元，創歷年同期新高，黃偉傑表示，目前全年外銷訂單歷史紀錄是一一○年的六七四一點三億美元，因此只要十一、十二月兩個合計訂單金額八○四億美元，今年全年外銷訂單金額即可刷新歷史紀錄。

不僅如此，經濟部看好全年接單金額有機會突破七千億美元大關，且因十一、十二月合計訂單數只要有一一三八億美元，則全年年增率可達兩成，目前看來機會也很大。

此外，川普團隊埋怨台灣對美國貿易順差太多，但美國仍持續加碼向台灣下單，外銷訂單統計來自美國的訂單金額二五二點九億美元，為歷年同月新高、歷年單月次高，僅次於九月創下的二五二點九二億美元新高，年增率百分之卅二點一，且訂單內容以電子產品及資訊通信產品增加最多，顯示美國ＡＩ需求強勁，持續對台下單。