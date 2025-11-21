快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

聽新聞
0:00 / 0:00

北市府：輝達確定設台灣子公司

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

輝達落腳北士科T17、T18，市長蔣萬安昨透露，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman本月十八日時說，正進行設立台灣子公司的相關作業，最快農曆年前簽約；產發局指出，最後跟市府簽約的會是輝達在台灣的子公司，會全力協助行政程序。

新壽與北市府還在解約程序中，蔣萬安十八日下午與Scott Ekman會面，輝達也帶來T17、T18用地的「書面投資意向」，市府盼新壽同意、開完董事會後，會與市府簽解約合約書，力拚本周解約。

蔣萬安昨說，Scott Ekman來市府見面，就像老朋友一樣，Scott看到他時也很高興地擁抱，說終於能夠把這件事情順利的解決。

他也告訴Scott，目前和新壽簽署合意終止契約已到最後階段，會同步針對後續取回土地、設定地上權的作前期準備工作。Scott則說，輝達正進行設立台灣子公司相關作業，目前規畫期程最快希望明年農曆年前完成簽約，屆時也能相約在農曆年時再見面。

產發局長陳俊安指出，輝達正進行子公司申請作業程序，依規定需先向中央申請，北市府有提到若未來申請有需要市府協助，無論溝通或行政程序都會全力支持。

至於市府與新壽合意解約，副市長李四川說，新壽希望在協議書註明，如果T17、T18這塊土地沒給輝達，新壽會要回去，市府告訴新壽不可行，因此會再把公文寫清楚，包括Scott Ekman來拜訪市長，送了投資意向書，代表這地一定會給輝達。

「全國人民包含所有台北市民都知道，這塊地解約就是要給輝達。」李四川說，市府會讓新壽在董事會比較好說明，並會繼續協調，不影響後續T17、T18的都市計畫變更等所有程序。

至於輝達地上全權利金，李四川表示，T16權利金約八十億餘元，T17、T18基地若合併加約○點六公頃的中間道路，及付給新壽約近十億元費用，估計總費用約一二○億元。

輝達 北士科 北市府 蔣萬安

延伸閱讀

「沒時間看也沒有評論」藍白黨魁昨會面 李四川再重申這一事

新壽提出「1要求」遭北市府駁回 李四川：這地一定給輝達

影／確定輝達設台北子公司！與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

政院版財劃法挹注地方上看1.2兆 蔣萬安：會議未有具體數字

相關新聞

市場怎麼看？輝達台灣總部擬落腳北士科 4關鍵看外商扎根布局

輝達（NVIDIA）台灣總部預計落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安透露，輝達將設立台灣子公司，引發市場關注。事...

工會控壓榨移工！泰博爆勞資糾紛 公司3點聲明「非完全屬實」

醫材大廠泰博（4736）近日傳出勞資糾紛事件，資方遭工會指控嚴苛管理規則對待移工等事項。公司20日傍晚發表三點聲明，強調...

輝達財報優 擊退AI泡沫論

輝達美股十九日盤後公布優於市場預期的財測，並以超優異的上季財報擊退「ＡＩ泡沫論」，全球股市歡聲雷動。「輝達一人救全村」，...

北市府：輝達確定設台灣子公司

輝達落腳北士科T17、T18，市長蔣萬安昨透露，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman本月十八日時說，正進行設立台灣...

AI熱帶動 我全年外銷估破7000億美元 232條款埋隱憂

經濟部昨天公布十月外銷訂單金額為六九三點七億美元，創歷年同期新高、歷年單月次高，較去年同期成長百分之廿五點一，年增率「連...

穎崴前進美國 明年上半年完成收購美國公司

穎崴（6515）決定加速海外布局，其中因緣政治首要據點即為美國和馬來西亞。穎崴董事長王嘉煌表示，在客戶催促下，穎崴正考慮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。