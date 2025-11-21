輝達財報優 擊退AI泡沫論

輝達美股十九日盤後公布優於市場預期的財測，並以超優異的上季財報擊退「ＡＩ泡沫論」，全球股市歡聲雷動。「輝達一人救全村」，慶祝行情從美股盤後電子盤一路蔓延至亞股，同屬ＡＩ軍火庫的北亞股市紅冬冬，台股昨大漲八四六點，改寫史上第二大漲點。

輝達上季財報及本季財測都優於預期，並宣告「Blackwell晶片銷售破表」，且Blackwell和下世代Rubin平台從今年到明年底營收能見度達到五千億美元，「打爆」ＡＩ泡沫論，激勵輝達股價漲百分之二點八、台積電ＡＤＲ漲百分之一點六、費城半導體指數漲百分之一點八。

輝達預期，截至明年一月的本季營收約六五○億美元、或加減百分之二，暗示季增百分之十四，本季毛利率預估為百分之七十五，全都高於分析師預測。分析師指出，輝達上季財報和本季財測都優於預期，「幾乎完美無瑕」，也顯示GB300晶片的增產步調加速。

由於輝達公布財報優於預期，承接輝達ＡＩ晶片代工的台積電，昨天股價一改連十一個交易盤跌的態勢，重新站穩一千四百元，以一四五五元作收，漲幅達百分之四點三，重燃半導體族群多頭信心。台股大盤跳空大漲，一度狂漲九一三點，達二萬七四九三點，隨後漲幅小幅縮斂，終場收在二萬七四二六點，上漲八四六點為史上第二大漲點；漲幅百分之三點一為台股今年來第三大漲幅，也成為最強亞股。

輝達執行長黃仁勳說，「運算需求持續加速成長」，「Blackwell晶片銷售破表，雲端繪圖處理器（ＧＰＵ）已經賣光了」，供應商正以最大產能生產，「我們有一堆Blackwell（需求）等著賣」。分析師指出，黃仁勳常以「雲端ＧＰＵ賣光」形容客戶需求良好，且沒有任何閒置產能。法人表示，輝達上季財報與本季展望出爐，破除ＡＩ泡沫憂慮，有利美股響起「耶誕行情」。

此外，輝達表示，本季財測仍未納入中國大陸市場的資料中心業績預估，但依然希望能進入，仍在設法尋找方法，以出貨「更具競爭力的資料中心運算產品到中國」。

印度時報報導，黃仁勳十九日出席「美沙投資論壇」，被問及ＡＩ是否正走向泡沫化時指出，要理解ＡＩ是否泡沫化，必須回到運算需求最基本的出發點。

黃仁勳說，摩爾定律實質上已走到盡頭，通用型ＣＰＵ無法再滿足急遽增加的計算量，全球因而加速轉向以ＧＰＵ為核心的加速運算。

他說，全球前五百大超級電腦六年前仍有百分之九十以ＣＰＵ為主，今年已降至不到百分之十五，反觀ＧＰＵ占比則從百分之十攀升至百分之九十，這顯示算力模式出現明顯轉折點。

美同意輝達售沙國、阿聯晶片

此外，美國商務部十九日宣布，批准沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國兩間公司購買輝達最先進的Blackwell晶片，各獲准購買三點五萬顆，價格初估達廿億美元。商務部說，這將有助於推動美國在ＡＩ產業的優勢和全球科技領導地位。

商務部說，這項決定符合美國總統川普七月公布的二○二五年ＡＩ行動計畫，同時也依循美國和沙國及阿聯的ＡＩ夥伴協議。不過，這兩家公司必須滿足嚴格的安全和通報要求，未來工業暨安全局將持續監控是否符合相關規定。