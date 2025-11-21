快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達財報優 擊退AI泡沫論

聯合報／ 編譯葉亭均盧思綸、記者簡永祥張瀞文／綜合報導
輝達十九日公布的上季財報與本季財測都優於預期，粉碎市場「ＡＩ泡沫化」的疑慮，帶動亞股昨上演慶祝行情，台股大盤指數漲幅百分之三點一，成為最強亞股。圖為輝達執行長黃仁勳。路透
輝達十九日公布的上季財報與本季財測都優於預期，粉碎市場「ＡＩ泡沫化」的疑慮，帶動亞股昨上演慶祝行情，台股大盤指數漲幅百分之三點一，成為最強亞股。圖為輝達執行長黃仁勳。路透

輝達美股十九日盤後公布優於市場預期的財測，並以超優異的上季財報擊退「ＡＩ泡沫論」，全球股市歡聲雷動。「輝達一人救全村」，慶祝行情從美股盤後電子盤一路蔓延至亞股，同屬ＡＩ軍火庫的北亞股市紅冬冬，台股昨大漲八四六點，改寫史上第二大漲點。

輝達上季財報及本季財測都優於預期，並宣告「Blackwell晶片銷售破表」，且Blackwell和下世代Rubin平台從今年到明年底營收能見度達到五千億美元，「打爆」ＡＩ泡沫論，激勵輝達股價漲百分之二點八、台積電ＡＤＲ漲百分之一點六、費城半導體指數漲百分之一點八。

輝達預期，截至明年一月的本季營收約六五○億美元、或加減百分之二，暗示季增百分之十四，本季毛利率預估為百分之七十五，全都高於分析師預測。分析師指出，輝達上季財報和本季財測都優於預期，「幾乎完美無瑕」，也顯示GB300晶片的增產步調加速。

由於輝達公布財報優於預期，承接輝達ＡＩ晶片代工的台積電，昨天股價一改連十一個交易盤跌的態勢，重新站穩一千四百元，以一四五五元作收，漲幅達百分之四點三，重燃半導體族群多頭信心。台股大盤跳空大漲，一度狂漲九一三點，達二萬七四九三點，隨後漲幅小幅縮斂，終場收在二萬七四二六點，上漲八四六點為史上第二大漲點；漲幅百分之三點一為台股今年來第三大漲幅，也成為最強亞股。

輝達執行長黃仁勳說，「運算需求持續加速成長」，「Blackwell晶片銷售破表，雲端繪圖處理器（ＧＰＵ）已經賣光了」，供應商正以最大產能生產，「我們有一堆Blackwell（需求）等著賣」。分析師指出，黃仁勳常以「雲端ＧＰＵ賣光」形容客戶需求良好，且沒有任何閒置產能。法人表示，輝達上季財報與本季展望出爐，破除ＡＩ泡沫憂慮，有利美股響起「耶誕行情」。

此外，輝達表示，本季財測仍未納入中國大陸市場的資料中心業績預估，但依然希望能進入，仍在設法尋找方法，以出貨「更具競爭力的資料中心運算產品到中國」。

印度時報報導，黃仁勳十九日出席「美沙投資論壇」，被問及ＡＩ是否正走向泡沫化時指出，要理解ＡＩ是否泡沫化，必須回到運算需求最基本的出發點。

黃仁勳說，摩爾定律實質上已走到盡頭，通用型ＣＰＵ無法再滿足急遽增加的計算量，全球因而加速轉向以ＧＰＵ為核心的加速運算。

他說，全球前五百大超級電腦六年前仍有百分之九十以ＣＰＵ為主，今年已降至不到百分之十五，反觀ＧＰＵ占比則從百分之十攀升至百分之九十，這顯示算力模式出現明顯轉折點。

美同意輝達售沙國、阿聯晶片

此外，美國商務部十九日宣布，批准沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國兩間公司購買輝達最先進的Blackwell晶片，各獲准購買三點五萬顆，價格初估達廿億美元。商務部說，這將有助於推動美國在ＡＩ產業的優勢和全球科技領導地位。

商務部說，這項決定符合美國總統川普七月公布的二○二五年ＡＩ行動計畫，同時也依循美國和沙國及阿聯的ＡＩ夥伴協議。不過，這兩家公司必須滿足嚴格的安全和通報要求，未來工業暨安全局將持續監控是否符合相關規定。

輝達 財報 AI 台股

延伸閱讀

傳美晶片出口限制轉彎 美媒：輝達將迎重大利多

輝達延續全村希望？期貨法人示警：恐僅是「浮木行情」

黃仁勳駁斥「AI泡沫」有說服力嗎？ 外媒反駁這樣說

輝達財報給力！電子權值紅通通 台股大漲846點收27,426點

相關新聞

市場怎麼看？輝達台灣總部擬落腳北士科 4關鍵看外商扎根布局

輝達（NVIDIA）台灣總部預計落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安透露，輝達將設立台灣子公司，引發市場關注。事...

工會控壓榨移工！泰博爆勞資糾紛 公司3點聲明「非完全屬實」

醫材大廠泰博（4736）近日傳出勞資糾紛事件，資方遭工會指控嚴苛管理規則對待移工等事項。公司20日傍晚發表三點聲明，強調...

輝達財報優 擊退AI泡沫論

輝達美股十九日盤後公布優於市場預期的財測，並以超優異的上季財報擊退「ＡＩ泡沫論」，全球股市歡聲雷動。「輝達一人救全村」，...

北市府：輝達確定設台灣子公司

輝達落腳北士科T17、T18，市長蔣萬安昨透露，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman本月十八日時說，正進行設立台灣...

AI熱帶動 我全年外銷估破7000億美元 232條款埋隱憂

經濟部昨天公布十月外銷訂單金額為六九三點七億美元，創歷年同期新高、歷年單月次高，較去年同期成長百分之廿五點一，年增率「連...

穎崴前進美國 明年上半年完成收購美國公司

穎崴（6515）決定加速海外布局，其中因緣政治首要據點即為美國和馬來西亞。穎崴董事長王嘉煌表示，在客戶催促下，穎崴正考慮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。