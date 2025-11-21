輝達本季財測 未納大陸市場
輝達（NVIDIA）表示，本季財測仍未納入中國大陸市場的資料中心業績預估，但依然希望能進入，仍在設法尋找方法，以出貨「更具競爭力的資料中心運算產品到中國」。
輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，由於大陸市場競爭更激烈，龐大的H20訂單從未成真，本季銷售展望並未納入在大陸的資料中心運算營收，輝達對於無法出貨更具競爭力的資料中心產品到大陸的現狀，感到失望。她也補充，上季Hopper平台約賺進20億美元營收，H20銷售約5,000萬美元。
她說，雖然上季因為「地緣政治議題和市場競爭日益激烈」，未在大陸從事任何重大事業，但輝達仍在設法找到方法，以出貨「更具競爭力的資料中心運算產品到中國」。
她強調，輝達仍致力於和美中政府互動，確保美國能在世界各地競爭，並把大陸開發者納入輝達生態系。
