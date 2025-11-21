xAI搶進中東 緯創受惠

沙烏地阿拉伯AI業者Humain獲美國政府開綠燈，成為首批能取得先進AI晶片的沙國企業後，特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI宣布，xAI將是Humain正在興建一座大型資料中心的首位客戶。法人看好，xAI搶下沙國AI大案頭香，主力供應商緯創（3231）將受惠。

輝達表示，將提供沙國Humain相當於500MW（百萬瓦）用電規模的AI晶片。Humain則說，將配置約60萬顆輝達的圖形處理器（GPU）。當中xAI將會成為Humain的首位客戶，向Humain租借資料中心AI算力，以提供用戶使用。

業界人士分析，戴爾為xAI重要合作夥伴，為AI伺服器機櫃主力供應商，緯創則獨家供應戴爾AI伺服器主機板（L6），也為戴爾進行系統組裝，這次xAI搶到Humain大單，勢必持續擴充其AI伺服器建設，緯創受惠大。

據了解，Humain今年初成立，由沙國公共投資基金（PIF）持有。這座資料中心的建置計畫，最早是在黃仁勳和川普總統一同造訪沙國時對外公布。這座設施也是輝達所稱「主權 AI（sovereign AI）」的代表作之一。