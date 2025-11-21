xAI搶進中東 緯創受惠
沙烏地阿拉伯AI業者Humain獲美國政府開綠燈，成為首批能取得先進AI晶片的沙國企業後，特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI宣布，xAI將是Humain正在興建一座大型資料中心的首位客戶。法人看好，xAI搶下沙國AI大案頭香，主力供應商緯創（3231）將受惠。
輝達表示，將提供沙國Humain相當於500MW（百萬瓦）用電規模的AI晶片。Humain則說，將配置約60萬顆輝達的圖形處理器（GPU）。當中xAI將會成為Humain的首位客戶，向Humain租借資料中心AI算力，以提供用戶使用。
業界人士分析，戴爾為xAI重要合作夥伴，為AI伺服器機櫃主力供應商，緯創則獨家供應戴爾AI伺服器主機板（L6），也為戴爾進行系統組裝，這次xAI搶到Humain大單，勢必持續擴充其AI伺服器建設，緯創受惠大。
據了解，Humain今年初成立，由沙國公共投資基金（PIF）持有。這座資料中心的建置計畫，最早是在黃仁勳和川普總統一同造訪沙國時對外公布。這座設施也是輝達所稱「主權 AI（sovereign AI）」的代表作之一。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言