輝達Q3淨利319億美元 優於預期

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）上季營收高於預期，資料中心營收創新高，GB300銷售亮眼，讓原先擔心泡沫的AI投資人吃下定心丸。

輝達公布，止於10月26日的年度第3季（上季）營收年增62%至570.1億美元，季比成長率達到創新高的22%，淨利319.1億美元，年成長65%，每股盈餘1.30美元，都高於市場預估。其中，資料中心營收年增66%到創紀錄的512億美元，也高於預期，象徵加速器晶片銷售的「運算」營收成長56%，主要由GB300帶動。

財務長柯蕾絲表示，目前最暢銷的晶片系列是第二代Blackwell晶片Blackwell Ultra，且上季GB300銷售超越GB200，「出現交叉」，GB300約占了整體Blackwell銷售的三分之二。

網路營收年比成長162%至82億美元，NVLink、InfiniBand及Spectrum X乙太網路銷售全都增加，專業視覺化營收成長56%到7.6億美元，都優於預期。

然而，上季遊戲營收年比成長30%到43億美元，汽車營收增加32%至5.92億美元，都低於分析師期望。