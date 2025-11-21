黃仁勳談閉環投資 帶來更多成長

輝達（NVIDIA）近來的「閉環投資」模式引發疑慮，執行長黃仁勳親自澄清表示，輝達的各項投資都能延伸輝達技術觸角，帶來更多成長，並暗示輝達目前在AI晶片市場「沒有敵手」。

輝達上季現金與約當現金部位達606億美元，黃仁勳被問到要如何動用這些現金時說，重點在於供應鏈，他正在支出以確保成長，各項投資都能延伸輝達技術觸角，幫助輝達和這些公司以更深度技術基礎合作。

他說，例如輝達和人工智慧（AI）模型Claude開發商Anthropic的協議，促成Anthropic首次以輝達技術架構運作，「現在我們有機會和Anthropic深度結盟，把Claude拉近輝達平台」，「我們支持OpenAI， 我們支持Anthropic，我們支持AI」，「我們全都支援」。

黃仁勳也表示，OpenAI所有模型都仰賴輝達，因此輝達尋求OpenAI從技術層面更深度合作，幫助OpenAI加速成長，與OpenAI相連結的生態系夥伴與開發者也都增加使用輝達的產品。

他說，輝達和OpenAI的關係是經過深思熟慮且有紀律的；他不擔心，因為需求呈現指數級成長。