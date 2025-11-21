輝達在台設子公司 北市證實

輝達台灣總部預計落腳北投士林科技園區T17、T18，也傳出將成立台灣子公司。台北市長蔣萬安昨（20）日證實，近日與輝達會面時，對方表示正在進行設立台灣子公司相關作業，相約明年農曆年前可以簽約，期待屆時再見面。

蔣萬安昨日出席2025 Meet Taipei創新創業嘉年華前表示，他日前與輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）見面時就像老朋友，艾克曼很高興看到台灣總部用地事宜順利解決。

蔣萬安指出，T17、T18已進入與新壽簽署合意終止契約協議最後階段，市府也進行取回土地、設定地上權給輝達的前期準備工作，艾克曼告訴他，輝達已在進行設立台灣子公司相關作業。