快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

輝達在台設子公司 北市證實

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

輝達台灣總部預計落腳北投士林科技園區T17、T18，也傳出將成立台灣子公司。台北市長蔣萬安昨（20）日證實，近日與輝達會面時，對方表示正在進行設立台灣子公司相關作業，相約明年農曆年前可以簽約，期待屆時再見面。

蔣萬安昨日出席2025 Meet Taipei創新創業嘉年華前表示，他日前與輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）見面時就像老朋友，艾克曼很高興看到台灣總部用地事宜順利解決。

蔣萬安指出，T17、T18已進入與新壽簽署合意終止契約協議最後階段，市府也進行取回土地、設定地上權給輝達的前期準備工作，艾克曼告訴他，輝達已在進行設立台灣子公司相關作業。

輝達 蔣萬安 總部

延伸閱讀

影／確定輝達設台北子公司！與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

政院版財劃法挹注地方上看1.2兆 蔣萬安：會議未有具體數字

拜會國民黨議會黨團 鄭麗文：明年讓蔣萬安連任、選票更上層樓

財劃法政院版本 蔣萬安曝忽略2重要因素：應說明疑慮

相關新聞

輝達財報優 擊退AI泡沫論

輝達美股十九日盤後公布優於市場預期的財測，並以超優異的上季財報擊退「ＡＩ泡沫論」，全球股市歡聲雷動。「輝達一人救全村」，...

美批准向阿聯、沙國出售Blackwell…輝達AI晶片 超級大單來了

美國商務部19日宣布，批准美國企業可向阿聯和沙烏地阿拉伯的兩家公司，出售最多相當於7萬顆輝達Blackwell先進AI晶...

黃仁勳捍衛AI 打臉泡沫論 強調「看到非常不一樣的東西」

面對最近全球AI類股因泡沫憂慮遭致的賣壓，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在財報說明會談的第一件事，就是駁斥AI泡沫論，...

黃仁勳談閉環投資 帶來更多成長

輝達（NVIDIA）近來的「閉環投資」模式引發疑慮，執行長黃仁勳親自澄清表示，輝達的各項投資都能延伸輝達技術觸角，帶來更...

輝達Q3淨利319億美元 優於預期

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）上季營收高於預期，資料中心營收創新高，GB300銷售亮眼，讓原先擔心泡沫的A...

輝達擴大美國製造 按讚台鏈夥伴 透露「我們正在為豐收的一年做規劃」

輝達執行長黃仁勳與財務長柯蕾絲19日在財報說明會上，數度提及台灣合作夥伴，不僅盛讚台積電的規劃能力，並透露未來四年持續和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。