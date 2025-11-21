美批准向阿聯、沙國出售Blackwell…輝達AI晶片 超級大單來了

美國商務部19日宣布，批准美國企業可向阿聯和沙烏地阿拉伯的兩家公司，出售最多相當於7萬顆輝達Blackwell先進AI晶片，總值粗估約20億美元（約新台幣630億元）。這對在AI競賽中有意急起直追的這兩個中東國家而言是一項勝利，對輝達和超微等晶片業者更是一項重大利多。

美國商務部表示，阿聯AI業者G42及沙國的Humain，最多將可分別採購相當於3.5萬顆輝達Blackwell晶片（GB300）或同等算力的產品，這也是輝達目前最先進的產品。路透報導，3.5萬顆Blackwell約值10億美元，但價格可能會變。

美國鬆綁中東AI晶片禁令

除了輝達，超微也已和Humain達成價值數十億美元的合作協議。

商務部這項聲明等於代表美國政策大轉向，今年稍早部分官員因安全疑慮而拒絕直接向這些中東國家支持的公司出口高階晶片。

商務部強調，這項交易需在兩家公司符合「嚴格的安全與通報要求」後才能正式執行，以便確保這些設備不會最終流向中國大陸及華為。自2023年以來，沙國進口AI晶片都必須獲得華府許可。

這批出口許可是美國和沙國及阿聯之間更大範圍雙邊協議的一環。過去數月雙方談判焦點之一，在於如何因應中國大陸相關的風險。

商務部轄下的工業安全局（BIS）最近已批准微軟和甲骨文等美企，在阿聯境內的專案可使用這些關鍵半導體，但此出口許可不適用於G42等阿聯本地企業。

沙國與阿聯正投入大量資源在資料中心和雲端運算領域。G42由阿聯王室成員塔赫農掌舵，旗下事業版圖廣泛，從太空科技到國家基因組計畫都有，目前正與輝達、OpenAI、思科、甲骨文及軟銀集團合作，進行「阿聯星際之門」（Stargate UAE）第一階段的興建工作。

Humain成立不到六個月，來頭一樣不小，背後有沙烏地阿拉伯1兆美元的主權基金支撐，目標是到2034年前能供應全球6%的AI算力，緊追美國和中國之後。