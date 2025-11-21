快訊

黃仁勳捍衛AI 打臉泡沫論 強調「看到非常不一樣的東西」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
面對最近全球AI類股因泡沫憂慮遭致的賣壓，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在財報說明會談的第一件事，就是駁斥AI泡沫論，點名三大潮流將延續AI熱潮，人們近期將開始理解AI熱潮表面下的發展，「不只是看到資本支出和投資的變化」。

黃仁勳在財務說明會一開始就直言，「有許多人在談AI泡沫，從我們的位置來看，看到非常不一樣的東西」。他說，「運算需求持續加速，且在訓練和推論領域全面複合成長，分別呈現指數級成長」，「我們已進入AI的良性循環，AI生態系正迅速擴大，出現更多新的基礎模型製造商、更多AI新創公司、擴及更多產業與國家，AI突然正進入每個地方，從事所有工作」。

黃仁勳表示，世界有三股龐大平台轉移力量正同時推展，為摩爾定律出現以來首見，首先是從中央處理器（CPU）轉向GPU加速，其次是生成式AI正成為主流，創造出新的工作負載，第三是AI正進入物理世界，物理AI崛起。

他說明，數據處理、廣告推薦、搜尋系統及工程等領域都正轉向GPU，因為需要AI，意味跟著CPU打造的運算基礎設施將過渡到輝達晶片運行的新系統，在這個階段，輝達已持續投資「加速軟體」資料庫20年以上，穩居科學與工程模擬、電腦繪圖及數據處理的頂點。

其次，生成式AI不只是整合到現有應用，而是能催生全新應用，「過渡到生成式AI是革新且必要的，強化了現有應用和商業模式」，「帶動超大規模雲端業者營收顯著成長」，生成式AI最終將取代搜尋、排行、涉及推薦和內容管理等技術的機器學習。

最後，能在用戶不投入龐大心力下自行運作的物理AI或應用程式，將能推理與規劃，並將需要更多運算能力，「過渡到代理和物理AI將是革命性的，帶動新的活動、企業、產品及服務」，「這些系統象徵運算的下個前線」，目前只有輝達能處理這三種使用案例，「輝達不同於其他加速器」。

黃仁勳表示，人們近期將開始理解AI熱潮表面下的發展，「不只是看到資本支出和投資的變化」。

他說，輝達在當前資料中心興建熱潮占比正在提高，先進的Blackwell產品占了約30%，下一代Rubin可能會更高。他後續接受彭博資訊訪問時表示，以每百萬瓩（GW）資料中心容量的約550億美元支出估算，Vera Rubin營運每GW能為輝達帶進約550億美元營收。

