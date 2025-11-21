Google AI基建研發中心啟動 要建構完整生態系

Google昨（20）日啟動「台灣AI基礎建設研發中心」，定位為Google美國總部以外最大AI基礎建設硬體研發中心，這是Google在台包括彰化資料中心、新北板橋硬體研發中心之後，新投資的大型研發基地，加上此中心，Google已有「兩個總部以外的第一」，落腳台灣，台灣逐步成為AI軟硬整合、服務研發據點。

Google在台發展逾十年，2011年在台灣成立後，2013年即在彰化設立資料中心，成為亞太地區重要資料交換據點，也大幅降低台灣網路對外傳遞資料交換的時間。

隨後Google計畫發展AI優先策略，從Pixel手機入門，先是委託宏達電（2498）代工生產，後來直接買下硬體部門，成為自有硬體設備生產設計部門，也衍生了2021年在台灣落地的Google板橋第一棟硬體研發辦公大樓，台灣成為Google美國總部以外，最大硬體設備研發據點。

不過最值得注意得當屬Google後來建設全球海纜計畫，因台灣的地緣政治地位與地理樞紐位置，近年Google投資或參與建設的海底電纜有多條都選擇在台灣登陸。這些海纜連接亞洲、美洲與世界各地，將台灣直接與國際網路骨幹相連，也與彰化資料中心形成一個完整的生態系統，確保全球用戶能快速存取 Google的各項服務。

近年Google為達成減碳目標，同步展開在台灣的多項綠能計畫，不僅採購太陽光電，去年與貝萊德氣候基礎設施投資事業體展開合作，在台灣協助推動1GW（百萬瓩）的太陽能資產建置案，今年簽署在台和亞太區的首宗離岸風電購電協議，採購渢妙一期風場電力，同時簽署在亞太與台灣第一個企業地熱購電協議。