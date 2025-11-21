Google AI基建研發中心啟動 賴總統：打造台灣安全、可信賴產業樞紐

Google海外最大AI硬體研發基地，在台問世。Google昨（20）日宣布，位於台北士林區的「台灣AI基礎建設研發中心」啟動，定位為Google美國總部以外最大的AI基礎建設硬體研發中心，編制數百人團隊、逾十間專業實驗室。

Google強調，台灣基礎建設研發中心開發與測試的技術，將部署在Google全球資料中心和AI基礎建設，成為支援Google搜尋、Gemini等各項創新應用的技術骨幹。

賴清德總統昨日出席開幕典禮時表示，Google持續在台發展，讓世界看見台灣不只是全球科技供應鏈重要的一環，更是打造安全、可信賴AI的關鍵樞紐。

賴總統強調，面對AI浪潮，政府將發揮台灣優勢，推動「AI十大建設」，推動台灣成為「AI之島」，在2040年前創造AI產值超過15兆元、50萬個AI就業機會，建置三座國際級AI實驗室，成為全球前五大算力中心。

賴總統指出，台灣成Google的重要夥伴有兩項因素，包括開放民主制度，並且在全球賄賂風險、投資環境風險、政府清廉印象等指標上都是亞洲前段班，是國際企業值得信賴的合作夥伴。

另外，台灣位處印太戰略關鍵位置，擁有世界級的半導體產業聚落、高素質的研發人才，健全的智慧財產權制度，讓台灣成為發展AI軟硬體整合的最佳基地。

Google Cloud平台研發總經理Greg Moore指出，2020年初決定在台灣設立AI基礎建設研究中心，專注AI基礎架構長期投入，包括散熱、電源管理、除錯設計、測試等技術，現在人數相較當時已經成長三倍。

Greg Moore看好台灣具備硬體和工程團隊協作能力、並且具備軟體、硬體人才與共同協作的供應鏈專家與團隊，與彰化等地交通也是在幾小時內。透過此中心，得以在研發出的產品部署到Google全球各地資料中心和AI基礎建設之前，進行最嚴謹的測試、檢驗與優化，專案周期平均縮短40%，效率遠超預期。

Greg Moore指出，Google剛推出的第七代張量處理器（TPU）「Ironwood」與下一代自研晶片，都與台廠緊密配合。