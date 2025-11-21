輝達轉用LPDDR 業界喊免驚

台股DRAM族群昨（20）日逆勢跳水，市場聯想與研調機構日前出具「輝達考慮在下一代AI伺服器中改用LPDDR記憶體，取代目前伺服器主流記憶體DDR5」報告，引發市場憂心打壞傳統DDR5行情有關。

對此，國內記憶體大咖高喊「免驚，不要搞錯方向了」，強調輝達若擴大搭載LPDDR，DDR記憶體只會更缺，價格還會再漲。

據了解，昨天DRAM股龐大賣壓來自北部某大型對沖基金套利空單摜壓。業內人士直言，把昨天類股逆勢收黑歸咎責任在一篇方向正確的報告，真的是想太多。

業界人士指出，為降低AI伺服器整機功耗，輝達等業者早已開始採用原本多用於手機、平板的LPDDR5低功耗記憶體「這很正常」。

台灣記憶體模組龍頭威剛（3260）董事長陳立白指出，在AI伺服器裝置量翻倍之際，LPDDR5用量同步倍增，勢必排擠既有產能，使得DDR5、DDR4的供給更加吃緊，價格可望維持高檔甚至續揚。