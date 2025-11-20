華碩旗下台智雲力拚2026年底送件上市櫃 積極爭取海外主權AI商機

快訊

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台智雲總經理吳漢章指出，行政院規劃的AI新十大建設，將成為台灣算力與應用全面擴張的關鍵階段，台智雲已做好準備，也將與華碩合作爭取海外主權AI商機。圖／台智雲提供
華碩旗下台智雲今（20）日宣布，正式啟用全新英文品牌名稱「Taiwan AI Cloud」，打造從台灣出發、邁向全球的人工智慧（AI）算力服務領導品牌。台智雲總經理吳漢章指出，行政院規劃的AI新十大建設，將成為台灣算力與應用全面擴張的關鍵階段，台智雲已做好準備，也將與華碩合作爭取海外主權AI商機，此外，台智雲也已啟動IPO（首次公開發行）計畫，預計2026年上半年掛牌興櫃，2026年底送件上市櫃。

台智雲自2018年協助建置台灣首座AI超級電腦「台灣杉二號」以來，累積超過7年的AIHPC經驗與深厚技術實力，已發展成為結合算力、模型與雲端運算的綜合型AI解決方案領導者。

台智雲本次品牌升級旨在清晰傳達台智雲專注於AI基礎設施與AI代工服務的核心定位，也呼應其聚焦在主權AI的願景。「台智雲」中文名稱將維持不變，延續其在公私部門累積的信任與聲譽，英文名稱則由「Taiwan Web Service」改為「Taiwan AI Cloud」。

吳漢章表示，AI正在重塑全球科技與經濟秩序，各國都在思考如何建立專屬自己且可控的主權AI。「本次台智雲品牌升級不只是名稱轉變，更是核心理念的延伸。Taiwan AI Cloud致力成為全球可信賴的主權AI夥伴，協助政府與企業打造自主、安全且具擴展性的AI體系，提升國家與產業的數位韌性與競爭力。」

台智雲未來也將以「3＋1策略布局」開展，打造涵蓋算力、模型、雲服務與加速生態的完整價值鏈循環。

台智雲的「3＋1策略布局」策略涵蓋AI算力代工、AI模型代工、AI算力租用服務。在AI算力代工方面，提供端到端的AI基礎設施建置、部署與維運服務，協助政府與企業打造自有AI算力中心；在AI模型代工方面，結合台智雲自主研發的福爾摩沙大模型（FFM）與一站式模型顧問服務，協助產業導入在地化、具產業深度的生成式AI應用，加速智慧轉型；在AI算力租用服務方面，提供高效、安全、具成本效益的GPU（圖形處理器）、CPU（中央處理器）雲端算力與企業級運算平台，滿足各規模企業的AI運算需求。

「＋1」的策略則是推動「AI超算加速器」，串聯新創、產業與政府資源，打造「AI產業＋產業AI」的創新聯合體，加速AI應用落地，共創繁榮的產業生態系。

台智雲透過算力建置、模型訓練開發到應用推動的全鏈式服務，為產業價值鏈的持續創新與發展提供完整路徑，面對AI產業「全球在地化（Glocalize）」的發展趨勢，台智雲將立足台灣、鏈結資本市場，以卓越實力與清晰定位，邁向全球主權AI市場的關鍵舞台。

華碩
