數產署與媒合平台簽MOU 林宜敬：企業選AI人才有依據

中央社／ 台北20日電
數發部數產署20日舉辦「2025數位創新人才就業媒合會暨成果展×AI產業人才指引合作簽署典禮」，會中與1111人力銀行、Yourator與Cake等人才媒合平台簽署合作備忘錄。數發部長林宜敬（中）出席。圖／中央社（數發部數產署提供）
數發部數產署今天與1111人力銀行、Yourator與Cake等3大人才媒合平台簽署合作備忘錄（MOU）。數發部長林宜敬表示，數發部制定AI產業人才認定指引，目標就是建立人工智慧（AI）人才培育生態系，透過備忘錄的簽署，將落實「AI人才有標準，企業選才有依據」理念。

數產署今天舉辦「2025數位創新人才就業媒合會暨成果展×AI產業人才指引合作簽署典禮」，會中與1111人力銀行、Yourator與Cake等人才媒合平台簽署合作備忘錄，將參考AI產業人才認定指引架構，把AI相關職缺資訊逐步對齊人才分類與能力類型，進而幫助企業精準媒合所需人才。

林宜敬致詞表示，產業界反映訓練AI人才，要先定義什麼是AI人才，因此，數發部制定AI產業人才認定指引，目標為台灣AI人才需求、訓練及認證單位提供共通性架構，以建立AI人才培育生態系，滿足台灣對AI人才的需求。

林宜敬說，AI產業人才認定指引也更新版本，擴充新興能力領域，納入RPA（機器人流程自動化）議題，並新增課程時數與能力對應建議參考，這次簽署備忘錄，將真正落實「AI人才有標準、企業選才有依據」理念，透過人才指引，企業能更清楚辨識所需人才特質與技能。

數產署說明，政府將透過相關人才媒合平台職缺數據共享與趨勢觀測，持續追蹤AI職缺的變化與產業需求，讓政策能更即時、精準支持產業發展。同時，持續與跨部會協力推動，攜手民間培訓機構、認證單位及人才媒合平台建立更完善合作體系。

