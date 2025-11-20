輝達伺服器採LPDDR5X 市調：DRAM續供不應求
AI需求強勁，加上記憶體廠產能調配影響，DRAM市場供不應求，產品報價強漲，而輝達（NVIDIA）AI伺服器將改採LPDDR5X，市場高度關注對記憶體市場可能的影響。市調機構集邦科技表示，2026年DRAM市場將持續供不應求。
人工智慧（AI）帶動高頻寬記憶體（HBM）與DDR5需求暢旺，記憶體供應商紛紛集中資源投入HBM及DDR5產品發展，使得DDR4產品供不應求，報價強漲，據研調機構Counterpoint Research估計，今年以來動態隨機存取記憶體（DRAM）價格已累計大漲50%。
記憶體廠普遍預期，在AI需求依然強勁，且短期新增產能有限情況下，2026年DRAM市場仍將維持供不應求狀態。
研調機構Counterpoint Research指出，輝達最近轉向採用LPDDR，以降低功耗。LPDDR主要應用於智慧手機及筆記型電腦等消費性產品，產品價格相對DDR低。市場關注可能為記憶體後市添增變數。
記憶體族群今天股價劇烈震盪，南亞科盤中最高達169.5元，一度急殺至144.5元，震幅達15.63%，終場跌4.5元，收在155.5元。華邦電盤中最高達63.9元，一度下殺跌停53.5元，震幅達17.51%，收在58元，跌1.4元。
集邦科技分析師許家源表示，雖然輝達伺服器改採LPDDR，不過，AI強勁需求仍將驅動HBM、DDR5等記憶體需求熱絡，2026年DRAM市場將持續供不應求。
