市場怎麼看？輝達台灣總部擬落腳北士科 4關鍵看外商扎根布局

中央社／ 台北20日電
輝達（NVIDIA）台灣總部預計落腳北士科T17、T18基地。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
輝達（NVIDIA）台灣總部預計落腳北士科T17、T18基地。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

輝達NVIDIA）台灣總部預計落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安透露，輝達將設立台灣子公司，引發市場關注。事實上，目前輝達在台灣據點均為「分公司」，將來申設為子公司後，其內部差異為何，市場則如何看待對於台灣科技人才與產業鏈影響，中央社整理4大關鍵問答一次看。

一、輝達目前在台灣據點的法人身分？申請設立「子公司」與現行差異？

輝達目前在台登記3家分公司，包括香港商輝達香港控股有限公司台灣分公司、英屬維京群島商輝達維京股份有限公司台灣分公司、新加坡商輝達開發有限公司台灣分公司。

過去外商來台試水溫初期，多半先以「分公司」形式存在，不具備獨立的「法人格」，也就是在法律上擁有權利及義務的主體。分公司主要由總部統籌，權限較小，通常只負責業務銷售、客服或簡單的技術支援。

這次輝達申設子公司，將成立一個擁有獨立法人格的實體，這意味著可以獨立持有資產、進行大規模採購、簽署更複雜的合約，甚至能更靈活處理在地稅務與研發經費申請，擁有更完整的營運機能。

二、輝達設立子公司，對台灣科技生態系影響為何？

輝達與台灣供應鏈的關係緊密，輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）19日在線上法人投資會議報告中數度提到台灣廠商，包含鴻海集團、台積電、緯創等台廠正在打造數位孿生（Digital Twin）工廠，加速以輝達解決方案為主的人工智慧（AI）自動化和智慧製造作業。

輝達設立台灣子公司後，擁有更高的決策權，勢必增添輝達可與台灣供應鏈深度技術協作的想像空間，加速新一代AI伺服器的量產速度。若輝達子公司被賦予更多技術合作任務，總部為了支援子公司運作，包括散熱、測試驗證和綠電採購等需求都會擴大，有利於帶動周邊產業。

三、對於想進輝達工作的台灣人才，輝達設立子公司有比較好嗎？

過去外商分公司多半招募業務人員，或是負責教客戶怎麼使用產品的應用工程師。一旦設立子公司，招募重點有可能包含核心研發，甚至有機會參與晶片設計、軟體架構等核心技術開發，另外也需要法務、財務、人資等高階管理人才。

這代表台灣工程師即使不出國，也能接觸到世界頂尖的AI技術，而且薪資結構通常會向國外總部看齊，有利於推升台灣科技業整體薪資水準。

四、會不會產生「磁吸效應」，吸引更多外資來台？以前有類似案例？

輝達是目前全球AI霸主，一舉一動都具有極高的指標意義。當輝達願意在台灣設立子公司，市場認為，等同於向國際傳遞「台灣供應鏈不可取代」的訊號，並認可台灣軟硬體人才的研發實力，會增加其他大型外商加碼投資台灣的意願，形成正向的群聚效應。

最顯著例子為Google早已在台灣設立子公司，將台灣打造為美國總部以外最大的硬體研發基地，包括Pixel手機、Nest智慧音箱等產品，許多開發工作都在板橋和新店辦公室完成。

近年Google持續擴大在台投資，今天更宣布AI基礎建設研發中心在台北士林開幕，為Google美國總部以外最大的一座，將負責測試用於Google全球資料中心的技術，某些專案週期可因此縮短40%以上，更快解決問題。

輝達 NVIDIA 北士科 北市
