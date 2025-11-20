工會控壓榨移工！泰博爆勞資糾紛 公司3點聲明「非完全屬實」
醫材大廠泰博（4736）近日傳出勞資糾紛事件，資方遭工會指控嚴苛管理規則對待移工等事項。公司20日傍晚發表三點聲明，強調近外界對泰博公司的相關指控並非完全屬實，且多有偏頗與失真之處。為避免大眾受錯誤資訊誤導，特此澄清相關事件。
泰博提出的三點聲明如下：
一，公司營運現況正常，全體員工均依常態排班正常上下班，抗議行為亦未對公司營運、產線運作或勞資關係造成任何實質影響。泰博公司員工總數逾千人，日前集會現場之實際出席人數僅六人，實際加入工會者亦僅三十餘人，主要為外部團體表達訴求，並非公司內部員工之普遍意見。
二，宿舍管理係基於環境清潔、秩序維護及居住安全之必要考量，並依宿舍規範及移工自治之原則辦理。泰博公司重視並已彙整全體移工之意見，針對部分措施予以調整與放寬。
三，外籍同仁因名額上限已滿而無法續聘，屬一般性制度安排，亦早在原定計畫之內，並非針對工會成員之特定行為。若公司確如外界指稱般有不當待遇，卻同時被要求續聘，該主張本身即欠缺邏輯一致性。
泰博也強調，公司聘僱員工一向遵守台灣現行法規，如主管機關認定公司仍有任何未臻完善之處，泰博將全力配合調查，並立即完成必要之改善。公司始終遵循依法經營之原則，並願意接受客觀、公正且以事實為基礎之司法或行政審查。
最後，泰博聲明，公司一向尊重個人之言論自由，但呼籲各界勿濫用該權利散布不實或片面資訊；倘若在公司基於善意與包容的態度之下，仍持續以惡意或重大不實言論損及公司聲譽， 泰博將依法追究相關責任並提出損害賠償請求。
