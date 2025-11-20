東元結盟效益發酵 鴻海科技日主打MDC、電驅橋搶攻智慧園區與電動車

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元以MIH會員身分展出電動車動力系統最新產品「中置電驅橋」和「第三代扁線油冷電機」。圖／公司提供
東元以MIH會員身分展出電動車動力系統最新產品「中置電驅橋」和「第三代扁線油冷電機」。圖／公司提供

東元（1504）自與鴻海進行換股策略聯盟後，今年首度參與「鴻海科技日」活動，除了展示近期受市場關注的模組化資料中心（MDC）解決方案外，也以MIH會員身分展出電動車動力系統最新產品「中置電驅橋」和「第三代扁線油冷電機」。

東元董事長利明献表示，鴻海與東元在創新精神與綠色轉型的理念一致，未來將深化策略結盟，持續推動創新永續的智慧解決方案。

東元指出，面對數位轉型與雲端運算需求日益增加，公司在模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）建置上具備領先優勢。相較於傳統資料中心需18至24個月建置，模組化架構可將時程縮短至12至18個月，大幅提升部署速度與資源運用效率，協助企業快速落實雲端布局與數位升級。

東元的MDC設計可依據不同場域及可靠性需求，提供符合Tier3或Tier4等級的高韌性備用方案，其電力模組整合變壓器、配電盤、不斷電系統（UPS）及鋰電池等關鍵設備，確保供電穩定。

在電動車領域，東元展示三項核心技術成果，包括中置電驅橋、SiC高功率驅動器、第三代扁線油冷電機，展現其在高效能驅動系統的領導地位。

東元說明，中置電驅橋是專為6至8米中巴及11噸以下商用車設計，整合電機與橋體的輕量化結構，能效可提升、續航增加5至10%，目前已成功導入多個中巴平台並通過第三方驗證。

另一項SiC高功率驅動器採用碳化矽（SiC）功率模組，具備高效率與低損耗特性，最高輸出功率達360kW，峰值電流高達650Arms，重量僅19公斤。

東元表示，相較主流產品，該驅動器重量減輕30%以上、效率可達99%，且已成功導入電動巴士與重載車輛平台，通過國內外車廠與第三方驗證。

此外，東元併購之子公司易唯科電機（EVK）自行研發的第三代扁線油冷電機技術，能量密度較傳統圓線電機提升3至4倍，體積縮小超過30%，效率突破97.5%。

東元強調，油冷技術能將電機的持續輸出功率提升50%到100%，相較競品，該技術在槽滿率與散熱效能上領先，且量產成本降低15%至20%，目前已導入電動巴士與歐洲電驅橋專案。

東元同時響應電電公會劉揚偉理事長推動「TEEMA科學園區」國際布局計畫，結合三大事業群展出相關建廠所需的智慧節能方案。

東元指出，公司身為台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）的中堅會員，可提供完整的系統整合與開發經驗，涵蓋建廠機電工程與設備、智慧能源管理系統（EMS）、客製化的節能診斷方案等核心技術。

東元的智慧能源管理系統（EMS）可串接園區及進駐廠商的中央監控平台，利用機器學習技術，針對空調、動力設備及照明系統進行負載預測與自動控管，以達到「需量預測、多機切載、預測維護」等智慧調度功能。

而在智慧園區所需的綠電與儲能方面，EMS可執行發電預測與監控，同時透過儲能系統進行用電削峰填谷，協助台商企業在全球建立永續生產基地。

東元於鴻海科技日首次亮相，展示模組化資料中心解決方案。圖／公司提供
東元於鴻海科技日首次亮相，展示模組化資料中心解決方案。圖／公司提供

東元 鴻海
0 則留言
