歐盟「未來士兵」特殊軍購案增 神基黃明漢：10多件無人機專案進行中

強固電腦大廠神基看好2026年軍工電腦業績，董事長黃明漢預估，由於歐盟推出再武裝計畫強化各國國防自主能力，該市場又是神基強項，2026年樂觀預估歐洲軍用市場將有雙位數百分比成長，無人機更是具有倍數商機的項目，目前已有10多個地面控制系統潛在合作案子持續中，北美能見度目前則相對模糊。

黃明漢表示，今年車用業務本預期會衰退，但現在也比預期佳，筆電方面目前市場展望也下修，但強固電腦領域預期仍將成長，其中軍用電腦最樂觀，新興需求不斷浮現，他透露部分原本就持續出貨的客戶，浮現許多新興需求，如未來士兵Future Soldier或是數位士兵Digital Soldier。

無人機方面，神基主要出地面控制系統，整合搖桿等新功能配件，與歐洲當地系統整合商合作爭取歐盟政府軍購案，黃明漢表示，目前推出多套完整解決方案，甚至有針對士兵身上背帶形式的軍用控制電腦，讓士兵可以隨身掛在身上操控無人機，目前潛在合作案子有十多個，已經合作開發多時，就看何時進入能出貨階段，台灣國防部也有數百億的案子在2026年釋出。

相對歐洲跟台灣軍用市場需求樂觀，美國軍需採購相對不明朗，黃明漢表示，美國川普政府編列8400億元軍用預算，但真正花的比率還不高，未來還要停看聽，反之歐洲軍用市場預估會雙位數成長，無人機占強固電腦營收1~2%，但金額而言，今年無人機業務年成長10%以上，2026年則還無法預估，但強固電腦整體營收佔比有機會從今年營收48%再拉高接近50%。

美國政府最長關門記錄！神基手握41天訂單待出貨

法人關心近期美國政府因預算卡關停擺43天，是否對做政府生意的神基帶來影響？黃明漢表示，累積41天訂單沒出貨，年底能否出完存在不確定性，或許可能會持續到2026年1月。但公司對2026年強固電腦業績成長仍十分樂觀。

2026年的變數是零組件漲價及短缺現象。黃明漢表示，10月起DDR漲價速度加快，從逐周報價到現在供應商不時會停止報價，市場第3季原本對筆電需求轉趨樂觀，包括Windows Copilot+效應，但如今需求逆轉，集團旗下機構件業務一半為筆電，該部分第3季開始下滑，預計第4季度也會持續下滑，預計該趨勢會延續到2026年春季。

黃明漢分析，市調機構已因應DDR漲價下修2026年筆電成長展望，由成長修正為負數，2025年下半消費市場對Copilot+接受度不佳，加上關稅影響，海外客戶上半年拉貨多，但下半年市場轉趨保守，造成下半年動能減弱。

他分析，商用市場相對還好，神基受衝擊程度不高，他分析原因有三，首先是低階CPU及DDR4漲價且缺貨，反而使新舊平台轉換速度加快一倍，原本新機導入期6個月現在縮短到3個月，其次，神基今年初就開始設計DDR5記憶體規格新機，雖投入很多資源，但如今隨DDR4記憶體價格飆漲，會策略性供貨手上DDR4規格給重要客戶，也會跟客戶溝通，建議不如買速度更快的CPU及DDR5機種。

神基第3季度末庫存水位78億元，比上季度增加5億元，黃明漢表示，主要是零組件上漲壓力大，因此策略性提高重要零件庫存，記憶體從第2季度開始買，目前備料狀況延續到明年第1或第2季度，由於是以平均移動成本計價，故公司的定價策略是陸續消化庫存，當DDR價格上漲達一定比例的時候一次漲價反應給客戶。