快訊

台積電員工五年多領45%…晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球最佳航空排名出爐！這間奪回第一寶座 我國航空名次曝光

和碩舉辦2025供應商說明會 攜手夥伴深化永續與供應鏈韌性

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩於11月17日及11月20日舉辦「2025 PureGMS & PureCSR 供應商說明會」。圖／和碩提供
和碩於11月17日及11月20日舉辦「2025 PureGMS & PureCSR 供應商說明會」。圖／和碩提供

和碩（4938）於11月17日及11月20日舉辦「2025 PureGMS & PureCSR 供應商說明會」，延續線上與線下並行的形式，共吸引超過1,200位供應商夥伴出席參與，展現產業高度關注永續轉型與供應鏈治理議題。本次活動由和碩總經理暨執行長鄭光志主持，並由採購、品質及永續相關團隊共同策劃。

鄭光志總經理指出，和碩長期深耕電子產品與設計製造服務（DMS）領域，以「Tech Maker」為定位，致力於在全球範圍內落實前瞻科技。他強調，公司將持續深化技術佈局，同時遵循國際及地方規範，加強環境保護、社會責任與公司治理（ESG）的實踐，希望能與所有供應商夥伴一起提升整體供應鏈的韌性與價值。

在2025年，和碩持續推動供應鏈永續治理，並與多家關鍵供應商合作執行低碳轉型專案。兩年間已累積減碳14,265公噸，相當於38座大安森林公園一年可吸收的二氧化碳量。此外，公司已全面完成負責任礦產盡職調查，在今年達成了所有供應商100%調查完成率，以展現對負責任採購、透明度以及國際合規的堅定承諾。

說明會中，和碩向供應商夥伴更新了最新的原物料管理規範、HSF（Hazardous Substance Free）自主檢測要求，以及未來績效監控方式，以協助大家提前做好準備。同時，也分享了科學基礎減量目標（SBTi）的進展，其中2024 年度範疇三（Scope 3）排放有36%來自上游供應鏈，凸顯了供應商在減碳戰略中的關鍵角色。

最後，和碩身為負責任商業聯盟（RBA）成員，在這次的說明會中也再次提醒我們所有合作夥伴都需遵循 RBA 行為準則，在商業道德、人權保障及勞動環境等方面共同提升永續水準，以符合國際產業標準及市場期待。

和碩
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台積2奈米洩密疑案 經長：關注生態鏈影響

ESG最前線／建構永續團隊 預防不法侵害

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

和碩「小金孫」永擎19日掛牌上市 申購中籤率0.67%、抽中賺11.5萬元

相關新聞

工會控壓榨移工！泰博爆勞資糾紛 公司3點聲明「非完全屬實」

醫材大廠泰博（4736）近日傳出勞資糾紛事件，資方遭工會指控嚴苛管理規則對待移工等事項。公司20日傍晚發表三點聲明，強調...

穎崴前進美國 明年上半年完成收購美國公司

穎崴（6515）決定加速海外布局，其中因緣政治首要據點即為美國和馬來西亞。穎崴董事長王嘉煌表示，在客戶催促下，穎崴正考慮...

AI基礎建設發酵…穎崴第4季爆單 將加速擴產因應

輝達第3季財報繳出亮麗營收和獲利，證明AI基礎建設剛性需求推續強勁。穎崴（6515）董事長王嘉煌今日在法說會前受訪也證實...

穎崴董座：AI 成長看不到盡頭 第4季訂單塞爆2026續旺

穎崴（6515）董事長王嘉煌今日表示，AI成長看不到盡頭，第4季訂單塞爆之下2026年持續看旺挑戰新高，公司也積極敲定產...

影／移工工會指控泰博科技強迫勞動 赴勞動部陳情「協尋」部長

泰博科技遭自家移工工會指控，長期以違反勞動人權的方式管理移工，並在移工成立工會後進行打壓。泰博工會日前舉行記者會，公開譴...

台積電機密外洩若涉國家關鍵核心技術 龔明鑫：拉高至國安法公訴

台積電前資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今天赴立法院備詢時對此表示，台灣半導體生態體系非常紮實、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。