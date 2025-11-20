和碩舉辦2025供應商說明會 攜手夥伴深化永續與供應鏈韌性

和碩（4938）於11月17日及11月20日舉辦「2025 PureGMS & PureCSR 供應商說明會」，延續線上與線下並行的形式，共吸引超過1,200位供應商夥伴出席參與，展現產業高度關注永續轉型與供應鏈治理議題。本次活動由和碩總經理暨執行長鄭光志主持，並由採購、品質及永續相關團隊共同策劃。

鄭光志總經理指出，和碩長期深耕電子產品與設計製造服務（DMS）領域，以「Tech Maker」為定位，致力於在全球範圍內落實前瞻科技。他強調，公司將持續深化技術佈局，同時遵循國際及地方規範，加強環境保護、社會責任與公司治理（ESG）的實踐，希望能與所有供應商夥伴一起提升整體供應鏈的韌性與價值。

在2025年，和碩持續推動供應鏈永續治理，並與多家關鍵供應商合作執行低碳轉型專案。兩年間已累積減碳14,265公噸，相當於38座大安森林公園一年可吸收的二氧化碳量。此外，公司已全面完成負責任礦產盡職調查，在今年達成了所有供應商100%調查完成率，以展現對負責任採購、透明度以及國際合規的堅定承諾。

說明會中，和碩向供應商夥伴更新了最新的原物料管理規範、HSF（Hazardous Substance Free）自主檢測要求，以及未來績效監控方式，以協助大家提前做好準備。同時，也分享了科學基礎減量目標（SBTi）的進展，其中2024 年度範疇三（Scope 3）排放有36%來自上游供應鏈，凸顯了供應商在減碳戰略中的關鍵角色。

最後，和碩身為負責任商業聯盟（RBA）成員，在這次的說明會中也再次提醒我們所有合作夥伴都需遵循 RBA 行為準則，在商業道德、人權保障及勞動環境等方面共同提升永續水準，以符合國際產業標準及市場期待。