快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

電電公會科學園區將啟動海外布局計畫 首座園區落腳墨西哥

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）將於「鴻海科技日」提出「TEEMA 科學園區（TEEMA Technology Park）」海外布局計畫。面對全球供應鏈重組，各國均強調在地製造能力與維護供應鏈安全，促使我國企業加速尋找海外設廠與轉運據點，以維持出口彈性與競爭優勢。此㇐計畫結合台灣 ICT 產業鏈的創新能量與國際製造新趨勢，並呼應政府推動以大帶小的產業國際化政策，協助中小企業透過大型企業的布局與技術能量，共同進入國際供應鏈體系。

TEEMA 同時蒐集北美、歐洲與亞洲關鍵市場之布局，並研擬各國海外市場拓展策略，首波將於墨西哥、波蘭、印度與美國等地建立供應鏈整合平台。透過上中下游產業鏈座談與對接會議，鼓勵大型企業共享資源、技術、市場與人才經驗，協助中小企業跨越轉型門檻；中下游廠商亦能精進關鍵技術與產品，提升整體 ICT 產業自主性與國際議價能力。TEEMA 首座科學園區預定落腳墨西哥 Sonora 州地區，將以「永續、彈性、共榮」為設計主軸，透過 AI 賦能、永續 ESG 打造融合生產製造、商業與生活機能的綜合型智慧園區。

TEEMA 科學園區以新竹科學園區的成功經驗為藍本，升級為「進階科學園區 2.0」，整合生產、生態與生活機能，導入 AI 智慧能源管理、永續循環系統與低碳建築規範。此計畫不僅延伸台灣科技園區的管理經驗與制度優勢，更將「智慧製造＋綠色治理」作為海外園區發展的核心精神，象徵台灣製造從在地成功邁向全球共榮的新里程碑。

在全球供應鏈重組的趨勢下，「TEEMA 科學園區」不僅是台灣製造能量的延伸，更是產業升級與綠色轉型的重要實踐。中鼎集團與東元電機在海外累積多年實務成果，將分享園區的系統規劃建置與智慧能源整合經驗。

中鼎集團憑藉其豐富的全球 EPC 統包工程經驗，提供園區的整體開發規劃、專案管理與工程統包執行經驗，導入國際級的淨零與低碳園區建設實績，結合工程統包、智能創新與資源循環等三大事業群專業技術，協助本會推動園區基礎設施的永續化與智慧化。

同時，東元電機則以其⾧期深耕的智慧能源管理系統（EMS）與機電整合經驗，為園區導入能源、碳排與用水的智慧監控平台。系統將結合機器學習技術進行負載預測與自動控管，達成「需量預測、多機切載、預測維護」等智能調度功能，確保整體園區以高效、低碳、永續方式運作。

透過 TEEMA 的整合平台，鴻海、中鼎與東元的專業能量將形成「設計＋建造＋智慧管理」的完整生態鏈，協助台灣企業快速落地、永續營運，並推動台灣製造向全球綠色產業鏈升級。

TEEMA 表示，「TEEMA 科學園區」計畫是台灣產業從製造輸出邁向價值共創的關鍵里程碑。同時，TEEMA 將積極爭取在地政府取得政策優惠與稅務減免，其誘因分享將不分企業規模，並全面開放予會園廠商共同享有，以共享式政策架構推動產業共榮與國際鏈結。未來，TEEMA 將持續整合會員企業與國際夥伴資源，推動綠能、半導體、車電、AIoT 與智慧製造等領域的跨國合作，打造 ICT 產業新動能，讓台灣的科技創新成為世界永續成⾧的新引擎。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／新竹輕軌未進香山 議員林盈徹送手繪地圖盼納入規畫

「台中后里秋冬秘境」報到！羽粼落羽松浪漫變色美翻

園管局展現強力招商動能 1,745億元投資注入加速園區升級

阿里山傳假導覽坑騙遊客 園方加強稽查：白牌車最重可罰2500萬

相關新聞

穎崴前進美國 明年上半年完成收購美國公司

穎崴（6515）決定加速海外布局，其中因緣政治首要據點即為美國和馬來西亞。穎崴董事長王嘉煌表示，在客戶催促下，穎崴正考慮...

AI基礎建設發酵…穎崴第4季爆單 將加速擴產因應

輝達第3季財報繳出亮麗營收和獲利，證明AI基礎建設剛性需求推續強勁。穎崴（6515）董事長王嘉煌今日在法說會前受訪也證實...

穎崴董座：AI 成長看不到盡頭 第4季訂單塞爆2026續旺

穎崴（6515）董事長王嘉煌今日表示，AI成長看不到盡頭，第4季訂單塞爆之下2026年持續看旺挑戰新高，公司也積極敲定產...

影／移工工會指控泰博科技強迫勞動 赴勞動部陳情「協尋」部長

泰博科技遭自家移工工會指控，長期以違反勞動人權的方式管理移工，並在移工成立工會後進行打壓。泰博工會日前舉行記者會，公開譴...

台積電機密外洩若涉國家關鍵核心技術 龔明鑫：拉高至國安法公訴

台積電前資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今天赴立法院備詢時對此表示，台灣半導體生態體系非常紮實、...

【重磅快評】帶走台積機密？羅唯仁案疑雲事涉國安不容含糊

台積電退休副總羅唯仁傳出在10月底跳槽英特爾，近日更爆出他在離職前帶走數十箱先進製程機密資料，整起事件從原本的單純人事異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。