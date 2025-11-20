電電公會科學園區將啟動海外布局計畫 首座園區落腳墨西哥

台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）將於「鴻海科技日」提出「TEEMA 科學園區（TEEMA Technology Park）」海外布局計畫。面對全球供應鏈重組，各國均強調在地製造能力與維護供應鏈安全，促使我國企業加速尋找海外設廠與轉運據點，以維持出口彈性與競爭優勢。此㇐計畫結合台灣 ICT 產業鏈的創新能量與國際製造新趨勢，並呼應政府推動以大帶小的產業國際化政策，協助中小企業透過大型企業的布局與技術能量，共同進入國際供應鏈體系。

TEEMA 同時蒐集北美、歐洲與亞洲關鍵市場之布局，並研擬各國海外市場拓展策略，首波將於墨西哥、波蘭、印度與美國等地建立供應鏈整合平台。透過上中下游產業鏈座談與對接會議，鼓勵大型企業共享資源、技術、市場與人才經驗，協助中小企業跨越轉型門檻；中下游廠商亦能精進關鍵技術與產品，提升整體 ICT 產業自主性與國際議價能力。TEEMA 首座科學園區預定落腳墨西哥 Sonora 州地區，將以「永續、彈性、共榮」為設計主軸，透過 AI 賦能、永續 ESG 打造融合生產製造、商業與生活機能的綜合型智慧園區。

TEEMA 科學園區以新竹科學園區的成功經驗為藍本，升級為「進階科學園區 2.0」，整合生產、生態與生活機能，導入 AI 智慧能源管理、永續循環系統與低碳建築規範。此計畫不僅延伸台灣科技園區的管理經驗與制度優勢，更將「智慧製造＋綠色治理」作為海外園區發展的核心精神，象徵台灣製造從在地成功邁向全球共榮的新里程碑。

在全球供應鏈重組的趨勢下，「TEEMA 科學園區」不僅是台灣製造能量的延伸，更是產業升級與綠色轉型的重要實踐。中鼎集團與東元電機在海外累積多年實務成果，將分享園區的系統規劃建置與智慧能源整合經驗。

中鼎集團憑藉其豐富的全球 EPC 統包工程經驗，提供園區的整體開發規劃、專案管理與工程統包執行經驗，導入國際級的淨零與低碳園區建設實績，結合工程統包、智能創新與資源循環等三大事業群專業技術，協助本會推動園區基礎設施的永續化與智慧化。

同時，東元電機則以其⾧期深耕的智慧能源管理系統（EMS）與機電整合經驗，為園區導入能源、碳排與用水的智慧監控平台。系統將結合機器學習技術進行負載預測與自動控管，達成「需量預測、多機切載、預測維護」等智能調度功能，確保整體園區以高效、低碳、永續方式運作。

透過 TEEMA 的整合平台，鴻海、中鼎與東元的專業能量將形成「設計＋建造＋智慧管理」的完整生態鏈，協助台灣企業快速落地、永續營運，並推動台灣製造向全球綠色產業鏈升級。

TEEMA 表示，「TEEMA 科學園區」計畫是台灣產業從製造輸出邁向價值共創的關鍵里程碑。同時，TEEMA 將積極爭取在地政府取得政策優惠與稅務減免，其誘因分享將不分企業規模，並全面開放予會園廠商共同享有，以共享式政策架構推動產業共榮與國際鏈結。未來，TEEMA 將持續整合會員企業與國際夥伴資源，推動綠能、半導體、車電、AIoT 與智慧製造等領域的跨國合作，打造 ICT 產業新動能，讓台灣的科技創新成為世界永續成⾧的新引擎。