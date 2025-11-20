中華電信資產活化…端四大精華案 參加交通部招商大會

電信龍頭中華電信（2412）積極資產活化，更參加交通部年度招商大會，端出北、中、南等四大精華招商案，涵蓋辦公空間、商業發展與生活機能等多元面向。

交通部於11月19日舉辦年度招商大會，中華電信響應大會「交通招商多領域．打造榮景同躍進」主軸，由董事長簡志誠親自領軍，展現全力支持與創新實力，推出四大極具潛力的招商案，涵蓋辦公空間、商業發展與生活機能等多元面向，並打造專屬AI迎賓互動體驗，讓與會貴賓一秒化身交通隊成員，留下活動美好回憶。

中華電信表示，盼望透過科技創新，力挺大會，透過科技力賦能，共同推動交通產業與城市發展的數位轉型。未來將以創新應用為核心，結合資源與技術優勢，促進多元產業協作，打造更具韌性與競爭力的生態系，實現永續共榮的願景。

中華電信指出，此次推出四大精華招商案中，北部「台北市南港區辦公空間招商案」緊鄰三鐵共構南港車站，出站步行1分鐘，大眾運輸便利性極高，適合引進辦公室、零售業，商業發展前景看好。

「桃園東寮段土地招商案」面積約1.82公頃，中華電信表示，定位住宅區，適合打造飲食休閒與日常消費場域，為中壢龍岡地區注入新活力；南部則有高雄兩案，中華電信表示，「高雄劉厝段土地招租案」距離南岡山捷運站僅500公尺，佔地約3,400坪，提供多元化功能使用，期望活絡地方經濟；「高雄西子灣郵電共有土地招商案」緊鄰捷運哈瑪星站，561坪土地位於第三種商業區，適合結合在地特色與觀光機能，打造綜合開發新亮點。

中華電信強調，釋出的四案皆為交通樞紐或潛力生活圈中的精華標的，具備高度開發價值，期盼藉由本次招商大會，向各界展現中華電信資產活化的決心，並誠摯邀請國內外優質廠商參與，共同開創共榮雙贏的局面。

日前中華電信指出，預估2027年，中華電信土地資產活化的累積營收貢獻規模將破百億元，而南港商辦大樓啟動招租作業後，每年可望貢獻約1.5億元租金收入。

除了招商案，中華電信表示．更以創新科技打造專屬迎賓互動，成為大會矚目焦點。現場導入AI即時渲染技術，貴賓拍照後，形象瞬間轉化為Q版交通隊成員人物風格，角色涵蓋機長、車長、船長、工程師、氣象專家、導遊及郵務士等多元職業，完成渲染後，貴賓可即時透過QR Code下載專屬照片。