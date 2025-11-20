中華電信以5G加速器挺新創 攜12團隊秀多元應用實力

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電信（2412）以5G加速器力挺新創，攜手12個新創團隊，前進「2025 Meet Taipei創新創業嘉年華」，秀醫療健康、交通、製造、晶片、衛星通訊、運動科技等多元創新應用，展現AI與5G結合的最新成果。

「2025 Meet Taipei創新創業嘉年華」於11月20日至11月22日在台北花博園區爭艷館登場，中華電信專館「以AI啟動未來」為核心，展示AI與5G驅動的創新應用成果。

中華電信表示，促進台灣創新產業發展，持續以產業前瞻視野引領創新浪潮，自2018年成立全台首個電信5G加速器以來，已成功吸引82家優秀新創團隊加入，為台灣新創生態圈注入強勁動能。

中華電信今年攜手伊斯酷軟體科技、光影立方、阿米索拉、野革運動、創智生物科技、零邁移動、歐姆佳科技、寵訊生醫、台灣圖靈鏈、滿拓科技，以及中華電信10月新成立的中華創智國際（CHT InventAI）及內部育成團隊中華智慧影像（IVS）等12家新創團隊，展示涵蓋醫療健康、交通、製造、晶片、衛星通訊、運動科技等多元創新應用，展現AI與5G結合的最新成果。

中華電信表示，以最優質的5G網路、IDC基礎設施與AI技術平台，賦能創業者實現創新技術及商業應用，打造台灣創業數位雨林。

中華電信強調，持續深化AI技術研發與布局，結合集團資通訊優勢，推動更多AI創新應用。自主研發的hicloud AI算力雲平台，提供高度彈性擴展的雲端GPU即時租用與以時計費服務，協助企業降低硬體投資成本，加速AI應用落地，並為企業量身打造最適化的AI解決方案，全面推動產業數位轉型與升級。

此外，中華電信運用AI技術與5G網路優勢，協助5G加速器團隊推動創新技術與服務落地，展現多元領域的應用成果。在智慧醫療方面，創智生物科技以臨床實證整合AI風險分析，推出MineUP數位睡眠與腦健康平台，打造健康人生；寵訊生醫則結合AI與液態切片技術，打造亞洲首個犬癌精準醫療方案。

在製造領域，伊斯酷軟體推出AI視覺RPA Robotiive，協助企業加速智慧製造轉型升級；娛樂領域則由光影立方以AI驅動裸眼3D技術，帶來即時的沉浸式體驗；在運動科技方面，野革運動透過Rebas Pro整合球隊數據，並導入AI廣告偵測技術，打造智慧化運動管理平台，協助提供球團與品牌商做出精準決策。

面對數位韌性與永續未來需求，中華電信表示，5G加速器團隊展現AI結合5G、IoT、通訊與ESG等創新應用，拓展智慧交通、低軌衛星、網路通訊及淨零排碳等場域商業價值。

阿米索拉以自主研發Active DAS技術，以最經濟高效的方式將5G網路訊號引入整棟建築，全面提升智慧建築通訊效能；歐姆佳科技以OHM群測平台，推動通訊及低軌道衛星升級，提升連網效能；滿拓科技則以DeepExpert平台打造完整Edge AI生態系，協助企業快速建構地端LLM智能系統；Turing Space 推出圖靈證書（Turing Certs）免費體驗版，結合區塊鏈與可驗證憑證技術，共構跨產業數位信任生態；零邁移動整合純電動車及綠能方案，協助企業落實淨零減碳，推動永續轉型。這些創新應用不僅展現5G加速器團隊的技術實力，更展現中華電信以科技實力結合創新技術，賦能企業加速成長轉型。

