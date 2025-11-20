CCL 雙雄大漲逾7% 這項關鍵零組件升級帶動、獲利有望大增
隨著AI伺服器架構持續演進，銅箔基板（CCL）產業再迎利多，輝達（NVIDIA）下一代平台規格有望進一步升級，其中關鍵的Switch Tray（交換器托盤）可能從M8提升至M9。法人表示，此波升級有望將帶動CCL單櫃產值較前代GB200/300系列大幅提升超過200%。其中主要供應鏈台光電（2383）、台燿（6274）20日大漲，漲幅逾7%。
在AI GPU與ASIC平台效能競逐下，晶片功耗與傳輸速率攀升，推動PCB與CCL板材規格全面升級。從H100世代採用的M6等級，到GB200世代的M8等級，即將於2026年量產的Vera Rubin平台更將朝向M9等級邁進 。
法人指出，輝達Vera Rubin NVL144架構出現重大變革。除新增的中介背板與CPX模組確定採用最高階M9 CCL外，市場原預估Switch Tray將採用M8/8.5等級，如今極可能升級為M9 CCL搭配HVLP4銅箔 。
這一變動將使Switch Tray單櫃CCL產值較預期大增近90% 。整體而言，在Midplane、CPX及Switch Tray規格同步推升下，Rubin NVL144的CCL單櫃總價值量預估將達約149萬元，較前代成長約206% 。
法人點名，台光電作為Switch Tray主要供應商，將是此波規格升級的最大受惠者，營運展望看好。此外，台燿受惠於高階CCL需求增長及成功切入美系ASIC供應鏈，後市展望同樣正向 。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言