快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

光焱估計本季營收可望呈現季增又年增

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

光電子晶片（PIC）檢測廠光焱科技（7728）於20日舉行業績發表會，該公司預期本季營收表現應可同時呈現季增與年增局面，且毛利率可望維持在60％以上。

光焱累計前10月合併營收為2.57億元，年減17.4％，前三季毛利率為63.33％，每股純益為1.85元。該公司提到，今年受到關稅議題影響，部分訂單遞延，但9月之後訂單與營收表現已逐漸回穩。

光焱主要有科研事業部與半導體事業部，三大核心技術包括模擬光源、光電轉換效率檢測，以及晶圓級光電檢測等，從而陸續發展太陽能產業檢測設備、CIS晶片檢測設備、LiDar相關檢測設備，以及從去年開始投入矽光子檢測技術解決方案等。

光焱強調，該公司布局未來的光學技術，針對客戶痛點提供解決方案，基於目前的訂單能見度，以及美元兌新台幣平均匯率1比30.8的假設計算基礎，估計本季營收將可比前一季增長，也比去年同期增長，且毛利率可望維持在60％以上。

營收 毛利率
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸IC設計產業銷售首次突破千億美元 但高階晶片占比低

潮間帶未列光電禁建區、國家公園也可迴避環評 環團：亂象仍難遏止

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用輝達晶片

相關新聞

AI基礎建設發酵 穎崴第4季爆單 將加速擴產因應

輝達第3季財報繳出亮麗營收和獲利，證明AI基礎建設剛性需求推續強勁。穎崴（6515）董事長王嘉煌今日在法說會前受訪也證實...

穎崴前進美國 明年上半年完成收購美國公司

穎崴（6515）決定加速海外布局，其中因緣政治首要據點即為美國和馬來西亞。穎崴董事長王嘉煌表示，在客戶催促下，穎崴正考慮...

穎崴董座：AI 成長看不到盡頭 第4季訂單塞爆2026續旺

穎崴（6515）董事長王嘉煌今日表示，AI成長看不到盡頭，第4季訂單塞爆之下2026年持續看旺挑戰新高，公司也積極敲定產...

影／移工工會指控泰博科技強迫勞動 赴勞動部陳情「協尋」部長

泰博科技遭自家移工工會指控，長期以違反勞動人權的方式管理移工，並在移工成立工會後進行打壓。泰博工會日前舉行記者會，公開譴...

台積電機密外洩若涉國家關鍵核心技術 龔明鑫：拉高至國安法公訴

台積電前資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今天赴立法院備詢時對此表示，台灣半導體生態體系非常紮實、...

【重磅快評】帶走台積機密？羅唯仁案疑雲事涉國安不容含糊

台積電退休副總羅唯仁傳出在10月底跳槽英特爾，近日更爆出他在離職前帶走數十箱先進製程機密資料，整起事件從原本的單純人事異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。