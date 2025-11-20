穎崴前進美國 明年上半年完成收購美國公司
穎崴（6515）決定加速海外布局，其中因緣政治首要據點即為美國和馬來西亞。穎崴董事長王嘉煌表示，在客戶催促下，穎崴正考慮收購美國一家公司，目前已進入盡職調查階段 ，應該會在明年上半年定案並對外公布。
此外，也因應半導體封測生產基地，逐步自中國大陸外移，現下逐步轉移到馬來西亞，穎崴雖在馬來西亞有據點，但也正評估是否在當地設點，設立生產基地。
王嘉煌說，美國半導體本地化的趨勢已愈來愈明確。不僅英特爾在美國本土的產能布局將逐步上來，連特斯拉執行長馬斯克也公開表示要自行蓋晶圓廠，顯示美國未來在本地製造以及供應鏈自主化的方向已不可逆，加速台灣護國神山也增加在美國投資，穎崴必須提前準備，尤其未來在美國生產的晶片都傾向在當地完成封測，迎合供應鏈在地化的趨勢。
對於美國高階封測何時量產，王嘉煌表示目前客戶端仍未完全定案，但外界預估高階封測最快得等到2027 年後才能正式就緒，包括CoWoS、CoPoS 等技術均在規劃中。部分整合元件大廠（IDM）客戶因成本太高，仍傾向先交由第三方（如SPIL、ASE）處理。
王嘉煌接著說，美國收購案與合作對象的接觸「已在進行中」，預計明年上半年會更明朗。目標公司主要提供測試底與 thermal solution（溫控系統），與穎崴技術互補性高，但穎崴本身技術仍較領先。他並透露，這次合作是由對方主動接觸，顯示穎崴威技術與客戶基礎已獲美系供應鏈高度肯定。
