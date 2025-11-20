快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

AI基礎建設發酵 穎崴第4季爆單 將加速擴產因應

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴全球業務營運中心執行副總陳紹焜（左）及董事長王嘉煌，看好明年業續將有不錯成長。記者簡永祥／攝影
穎崴全球業務營運中心執行副總陳紹焜（左）及董事長王嘉煌，看好明年業續將有不錯成長。記者簡永祥／攝影

輝達第3季財報繳出亮麗營收和獲利，證明AI基礎建設剛性需求推續強勁。穎崴（6515）董事長王嘉煌今日在法說會前受訪也證實來自一線AI，且未來幾年，訂單還可能持續成長態勢。為此穎崴將因應這波成長，進行產能和產品擴張及加速國際布局。他對於明年全球半導體市場需求仍抱持高度樂觀，公司預計2025年業績將持續有「不錯的成長」。

王嘉煌表示，穎崴第4季產能已全面塞滿，公司正在積極規畫明年的擴廠計畫。且因應測試解決方案訂單量大增，公司也決定探針自製率由今年每月350萬支，明年將將倍增至每月600–700萬針，同時仍維持40%–50%外購比重，以確保供應彈性。

由於穎崴在MEMS垂直探針卡採取委外加工，這部分也要求協力廠商同步大幅擴產，以因應AI、先進封裝客戶暴增的需求。

王嘉煌解釋，穎崴第3季毛利略降，主要因MEMS探針卡初期認列較高費用，稀釋毛利率表現，不過隨著第一階段合作結束，本季起進入第二階段，並展開至少五年的深度合作。公司評估，MEMS 垂直探針卡在既有客戶與新拓展客戶的導入速度加快，未來每一季的營收都將有「顯著增加」。

此外，隨著高階AI晶片與新玩家大量投入，穎崴也掌握多家客戶的工程驗證案，部分已進入少量生產。

王嘉煌今日也釋出將加快海外布局，主要原因是因應地緣政治與客戶轉單潮，公司強化全球製造布局。

他說，目前美國亞利桑那（Arizona）已有高度機會的合作對象正在評估，將考慮以收購方式加快布局時程；馬來西亞則因多家客戶將封測產能自中國移出，公司也正積極評估當地設廠條件。他並強調說，未來幾年海外製造將成為公司策略重點之一。

穎崴全球業務營運中心執行副總陳紹焜補充說，目前穎崴每月合作客戶逾200家，強大的客戶群與全球服務據，讓公司在探針卡領域具備明顯競爭力。相較歐美供應商技術領先但服務不足，穎崴在地支援能力更加受到客戶重視。

陳紹焜進一步說，AI及高效能運算（HPC）晶片尺寸變大、產品型態由單顆晶片演變成模組及小型系統，未來測試需求更加系統化。穎崴將擴大研發版圖，不僅提供半導體測試介面，也將導入伺服器、系統、自動化等整體解決方案。包括 Coaxial、Hyper、Cobra等測試底座、垂直探卡、全新散熱解決方案、及光學元件封裝（CPO）和各項系統級測試整體解決方均已準備就緒，與明年客戶的高階AI擴產需求完美匹配。

穎崴 AI 布局
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸IC設計產業銷售首次突破千億美元 但高階晶片占比低

憂物價與美中貿易休戰被打亂！路透：美官員：半導體關稅可能緩徵

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用輝達晶片

相關新聞

AI基礎建設發酵 穎崴第4季爆單 將加速擴產因應

輝達第3季財報繳出亮麗營收和獲利，證明AI基礎建設剛性需求推續強勁。穎崴（6515）董事長王嘉煌今日在法說會前受訪也證實...

穎崴前進美國 明年上半年完成收購美國公司

穎崴（6515）決定加速海外布局，其中因緣政治首要據點即為美國和馬來西亞。穎崴董事長王嘉煌表示，在客戶催促下，穎崴正考慮...

穎崴董座：AI 成長看不到盡頭 第4季訂單塞爆2026續旺

穎崴（6515）董事長王嘉煌今日表示，AI成長看不到盡頭，第4季訂單塞爆之下2026年持續看旺挑戰新高，公司也積極敲定產...

影／移工工會指控泰博科技強迫勞動 赴勞動部陳情「協尋」部長

泰博科技遭自家移工工會指控，長期以違反勞動人權的方式管理移工，並在移工成立工會後進行打壓。泰博工會日前舉行記者會，公開譴...

台積電機密外洩若涉國家關鍵核心技術 龔明鑫：拉高至國安法公訴

台積電前資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今天赴立法院備詢時對此表示，台灣半導體生態體系非常紮實、...

【重磅快評】帶走台積機密？羅唯仁案疑雲事涉國安不容含糊

台積電退休副總羅唯仁傳出在10月底跳槽英特爾，近日更爆出他在離職前帶走數十箱先進製程機密資料，整起事件從原本的單純人事異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。