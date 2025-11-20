集邦：淡季效應 11月電視面板報價續跌

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

集邦科技（TrendForce）20日公布今年11月下旬面板報價，受到傳統淡季影響，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板報價續跌。IT面板中，監視器面板僅少數規格下跌0.2美元，主流尺寸價格則是守穩；筆記型電腦用面板在IPS主流尺寸規格呈小跌0.1-0.2美元走勢。

TrendForce研究副總范博毓表示，第4季雖然是電視面板需求的傳統淡季，但部分品牌客戶仍積極衝刺年底目標，開始提前備貨，帶動第4季電視面板需求不減反增。面板廠在持續有訂單的狀態下，也積極滿足客戶需求，但因為時序接近年底，除了衝刺出貨的考量，也需與客戶商定明年需求規劃，因此在面板價格上的姿態較低，甚至採用專案價格方式鼓勵客戶增加拉貨，因此預估11月份的電視面板價格仍是維持跌價態勢，其中32吋與43吋預估下跌1美元，50吋與55吋預估下跌2美元，65吋與75吋預估下跌3美元。

第4季監視器面板需求呈現較疲軟的態勢，不過對面板廠而言，主流MNT面板持續處於虧損狀態，因此面板廠在價格上沒有太多讓步的空間，也不願意擴大生產，因此目前買賣雙方在價格的共識上仍是以持穩為主，就11月的MNT面板價格來看，僅有23.8吋Open Cell面板因為需求明顯更弱，預估價格下跌0.2美元之外，其餘主流尺寸價格皆呈現持平態勢。

范博毓指出，11月的記憶體價格大幅飆升，暫時還沒影響到品牌客戶對面板的採購動能，第4季整體採購動能仍符合原先預期，但品牌客戶要求面板價格下跌的想法不變，面板廠也意識到除了原本檯面下優惠外，檯面上的價格也要開始作調整，以滿足客戶的要求。因此就11月的NB面板價格來看，目前僅有TN面板維持持平之外，其餘IPS主流尺寸規格預期將全面下跌0.1~0.2美元不等。

集邦科技（TrendForce）20日公布今年11月下旬面板報價。圖／集邦提供
集邦科技（TrendForce）20日公布今年11月下旬面板報價。圖／集邦提供

