快訊

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

Google在台灣打造總部以外最大AI基建研發團隊 人數較2020年成長3倍

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Google今日揭幕位於北市士林區的Google Cloud辦公室。Google Cloud平台研發總經理Greg Moore表示，今日啟用的辦公室可容納硬體工程、軟體工程、與供應鏈團隊的數百位員工。記者馬瑞璿／攝影
Google今日揭幕位於北市士林區的Google Cloud辦公室。Google Cloud平台研發總經理Greg Moore表示，今日啟用的辦公室可容納硬體工程、軟體工程、與供應鏈團隊的數百位員工。記者馬瑞璿／攝影

Google今（20）日揭幕位於北市士林區的Google Cloud辦公室，Google Cloud平台研發總經理Greg Moore說，今日啟用的辦公室可容納硬體工程、軟體工程、與供應鏈團隊的數百位員工，這也是Google在美國總部以外，規模最大的AI基礎建設硬體研發工程團隊，團隊人數相比於2020年剛成立時已經成長3倍。

Greg Moore指出，Google遍布在台灣各地的多元部門與團隊，已吸引來自全球超過40個國家的人才，台灣獨特的產業生態系也成為 Google發展AI基礎建設的創新關鍵。從設計與工程、製造與部署，都可以在幾個小時的車程之內抵達、完成所有環節，這種軟硬體與供應鏈專業的高度緊密結合，為台灣團隊帶來獨特優勢，讓他們能縮短開發周期、更快解決問題。

Google Cloud位於台北士林區的新辦公室，在設計上是以激發創新與協作為核心目標。辦公室的設計靈感，汲取自台灣獨特的自然與人文風景，例如貫穿整棟建築的鐵道意象，巧妙地串連起團隊與創意；會議室則以台灣的知名地標命名，加深在地連結。這個辦公室的核心區域是 10幾座專業實驗室，讓工程與供應鏈團隊，得以將研發出來的產品進行最嚴謹的測試、檢驗與優化。

這座辦公室也以永續為核心理念來設計，能降低辦公室12%的年度能源消耗、減少46%的用水量，營建的過程中更有 73%的廢棄物被成功回收，免於進入垃圾掩埋場。

Greg Moore也說，未來這個AI基礎建設研發中心所開發與測試的技術，將部署到Google全球的資料中心與AI基礎設施，成為支援Google 搜尋、YouTube以及Gemini各項創新應用的骨幹，為數十億使用者每天所依賴的服務提供動力。「這座新辦公室的啟用，不僅象徵我們台灣團隊的努力，將對全球使用者所信賴的產品和服務，產生更深遠的影響，也為我們與台灣共同成長的旅程，寫下嶄新的一頁。」

Google 設計 研發
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「供台積電用電」地下電纜工程惹禍 土石波及車輛...台電道歉

基隆捷運議價完成...經費還卡在中央 先期工程本月開跑

台積電高雄廠用電工程打樁土石砸民車 台電致歉願賠償

Google 執行長皮伽示警 AI 泡沫破裂衝擊所有公司

相關新聞

Google揭幕士林區辦公室 是美國總部之外最大AI基建研發中心

Google今（20）日揭幕位於士林區的Google Cloud辦公室，這是Google在美國總部之外，全球最大的人工智...

輝達財報、財測爆好 陸行之：好數字「好指引」又要救全村

輝達財報出爐，交出亮眼成績，營收及每股盈餘都高於分析師先前的預期，每股盈餘1.3美元，預估第4季營收650億美元，也比分...

解鎖AI新台鏈！電子五哥、環球晶⋯砸3千億進駐德州金三角 最完整製造聚落

早晨7點，德州，達拉斯。上班時段，升起的陽光開始為這片土地升溫。美國國道七十五號，車流已然湧現，匯聚成一條鋼鐵的洪流。

季辛格轉戰創投 率「獨角獸」來台找隊友：早餐有想法、晚上討論量產 只有台有這速度

卸任英特爾執行長近一年後，季辛格以創投公司合夥人的全新身分重返台灣，行前接受《今周刊》獨家專訪，暢談個人職涯、旗下新創公司技術，以及美國半導體前景。

AI伺服器大廠法說會釋樂觀訊號 為何喜憂參半？輝達擬調代工模式 供應鏈面臨2天險

儘管AI業界頻傳巨額投資，關於產業泡沫化的疑慮卻未歇。而在輝達傳出擬調整代工模式後，市場正密切關注哪些合作台廠最具優勢，以及獲利空間如何變化。

Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠

Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。