穎崴董座：AI 成長看不到盡頭 第4季訂單塞爆2026續旺
穎崴（6515）董事長王嘉煌今日表示，AI成長看不到盡頭，第4季訂單塞爆之下2026年持續看旺挑戰新高，公司也積極敲定產能擴充計畫，包含因應客戶需求的海外佈局，正評估在美國亞利桑那IDM客戶合作之下設廠，持續加大全球佈局力道。
王嘉煌表示，AI帶動半導體整體產值和AI晶片、先進封裝發展，同時在測試過程日趨複雜、測試時間顯著變長趨勢下，半導體測試介面扮演不可或缺的角色，穎崴因掌握先機、提前布局而參與到AI黃金時代，並成為半導體先進製程與半導體高階測試介面的技術整合者，掌握此趨勢，公司對半導體測試介面的中長期趨勢展望樂觀。
穎崴資深副總陳紹焜也說，公司提供客戶一條龍完整測試在地服務，已服務大大小小200家客戶，未來幾年不受地緣政治太多影響的話，高階產品持續擴充加上高功耗等市場迫切需求的新品推出，可望持續完成成長的目標。
