影／移工工會指控泰博科技強迫勞動 赴勞動部陳情「協尋」部長

泰博科技遭自家移工工會指控，長期以違反勞動人權的方式管理移工，並在移工成立工會後進行打壓。泰博工會日前舉行記者會，公開譴責資方違法行徑，今天在學生及公會團體聲援下到勞動部前抗議，要求勞動部出面處理，跨校學生並在勞動部門口以行動劇潑紅墨水及貼出頭像「協尋」勞動部長洪申翰的公告。

來自菲律賓的基層女工，其中不少人是單親母親，為了支撐家庭開支，忍痛繳納了接近10萬的仲介費、離鄉背井來到台灣。沒想到等待的是國內知名醫療器材製造商泰博科技的不當對待，若違反公司的「外籍同仁人事管理要領」，就會遭到包含無償勞動服務、各式罰款甚至遣送回國等懲處。這些女工指控一直以來都是為生計、為家庭而不斷忍耐，但公司卻變本加厲，透過琳瑯滿目且不合理的規則來懲處女工，然而在工會組成後，泰博仍違法打壓工會，工會指公司惡行包括罰款、仲介費、懷孕歧視等。例如他廠轉入移工亦被收取「轉換費」、休假返鄉前須繳一個月薪資保證金、懷孕即被要求解約返國，工會認為這些行為已構成強迫勞動。