科技界奧斯卡將頒獎 工研院3大技術獲肯定

全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）將在明天於亞利桑那州舉行頒獎典禮，工研院今年以再生醫療、循環經濟、綠色製造3項突破性技術獲獎。主辦方於介紹影片中感謝台灣研究人員讓世界變得更美好。

全球百大科技研發獎素有科技界奧斯卡之稱，根據網站公布的得獎名單，台灣共拿下9項大獎，僅次於美國，工研院研發和衍生公司共獲得當中4項，成績斐然。

工研院今天率領獲獎團隊在北美分公司舉辦記者會分享成果。

近年，能源議題備受世界關注，工研院衍生公司亞福儲能（APh ePower）成立第7年首次以「電梯動態儲能系統」獲獎，其技術可回收電梯運行中的再生動能，透過高效直流轉換器在30秒內完成超過90%電能轉換效率，搭配具安全性的鋁電池技術，實現即時儲能與備援供電。系統整合能源管理後，平均節電超過40%，有效降低能耗。

亞福儲能團隊表示，亞福儲能新創的電梯儲能碳權方法學，已於4月正式獲得國際碳權標準Gold Standard認證生效，適用於任何電梯運行場域。此方法學的建立代表未來在電梯儲能有「取得碳權的依循規則」，象徵「台灣在制定世界規則上的突破」。

台灣每年創造約178.5萬噸碳權，等於一年創造近5萬個澄清湖棒球場的減碳量。

亞福儲能之外，工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織產業綜合研究所共同開發的「仿生韌帶支架」技術，已取得日本、歐盟、美國專利，可幫助韌帶與組織融合，縮短復原期達30%，有助提升傳統紡織跨足生醫領域，展現台灣醫材的創新潛力。

另外，工研院研發的「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術」、以及與興采實業集團共同研發的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜」技術也獲得本屆全球百大科技研發獎肯定。

主辦方R&D World副總裁希尼（Paul Heney）在介紹影片中感謝台灣研究人員、工程師及科學家帶來傑出研究成果，讓世界變得更美好。工研院團隊將在亞利桑那州領獎。