台積電機密外洩若涉國家關鍵核心技術 龔明鑫：拉高至國安法公訴
台積電前資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今天赴立法院備詢時對此表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人拿走某些資料就會被破壞，現在還在觀察當中，初步看來不是那麼簡單。
龔明鑫也指出，有鑑於營業秘密法是告訴乃論，可能防堵與保護程度不夠，為提升防範關鍵技術外流的強度，如果涉及國家關鍵核心技術，就拉高至國安法位階提起公訴，因此高檢署才會主動調查。國發會主委葉俊顯則表示，羅唯仁一年多前就已經調動到不會接觸到機密的單位，影響不大。對於技術是否會外洩，葉俊顯則說，大家對台積電都還滿有信心，不會因為一個人就影響到台積電，對先進製程影響不大。
