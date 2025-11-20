【重磅快評】帶走台積機密？羅唯仁案疑雲事涉國安不容含糊

台積電退休副總羅唯仁傳出在10月底跳槽英特爾，近日更爆出他在離職前帶走數十箱先進製程機密資料，整起事件從原本的單純人事異動，升級為國安與產業安全議題。但台積電對待羅唯仁的態度曖昧，不像之前對待老臣梁孟松出走到南韓的三星，也不像面對日本東京威力竊取台積製程的工程師，都採取強硬司法手段。從經濟部長到國發會主委等官員對羅案也都淡化其影響，讓整件事蒙上重重疑雲及政治色彩。

尤其是，到目前為止，台積電未能證實羅是否已赴英特爾任職，也未說明是否按慣例和羅唯仁簽訂競業條款，十分不尋常。難怪網路上熱議難道是「只防基層不防高層」，還是台美背後有什麼默契？而美國總統川普日前才數落台灣偷走晶片，突然又說不怪台灣了，他並強調，若不允許國外企業帶著他們國家的技術人員赴美協助設廠並讓廠房運作，「我們就不可能成功」，態度出現微妙轉變。

經濟部長龔明鑫曾任台積電董事，對企業流程與機密管理並不陌生。照理，面對疑似機密外流，應第一時間說清楚政府的立場、啟動的程序及後續的國安評估。但他只以「已派人瞭解」、「高檢介入調查」回應，彷彿此案只是一件企業內部商業機密外洩，而非牽涉國家關鍵技術的重大風險。台積電固然是民間企業，但其技術被視為護國命脈，政府本應主動掌握、即時介入，而不是等待企業自行釐清。

更何況，羅唯仁具美國籍，一旦涉及資料外洩，台灣司法的手伸不出去，這是現實限制。國家若無跨部會整合，僅是由司法單位孤軍作戰，調查很容易被困在程序與管轄權限制之中。尤其在被調查者具有外國籍、可能人已不在台灣的前提下，政府若不提前準備國際司法合作、外交溝通與產業保防策略，偵辦恐將淪為形式。

至於有人把羅唯仁與當年向美國告發台灣核武計畫並叛逃的張憲義相比，兩案性質不同，且事實不明，難妄下斷語，但反映出的共同焦慮是真實的：若關鍵技術或資訊落入國外，政府究竟有沒有能力處置？還是只能看「友邦」臉色行事？

台灣長年以半導體為國家安全核心，而國安並非企業獨自能守。企業固然應強化競業限制與內控，但當事件牽涉到跨國科技戰略、牽動美台關係時，政府須站在全局角度介入。若羅唯仁確無不法，政府應公開說明調查範圍、確認內容，以安民心；若有疑點，更必須展現國安層級的處置原則，而非只是技術性的司法流程。這起事件牽涉的不只是台積電，而是台灣在全球科技鏈中的位置與主體性。若一味淡化羅帶走機密的衝擊，都讓人民覺得是在粉飾太平。