【重磅快評】帶走台積機密？羅唯仁案疑雲事涉國安不容含糊

聯合報／ 主筆室
台積電研發資深副總羅唯仁退休跳槽英特爾，近日爆出離職前帶走數十箱先進製程機密資料，引發國安與產業安全討論。記者陳易辰／攝影
台積電研發資深副總羅唯仁退休跳槽英特爾，近日爆出離職前帶走數十箱先進製程機密資料，引發國安與產業安全討論。記者陳易辰／攝影

台積電退休副總羅唯仁傳出在10月底跳槽英特爾，近日更爆出他在離職前帶走數十箱先進製程機密資料，整起事件從原本的單純人事異動，升級為國安與產業安全議題。但台積電對待羅唯仁的態度曖昧，不像之前對待老臣梁孟松出走到南韓的三星，也不像面對日本東京威力竊取台積製程的工程師，都採取強硬司法手段。從經濟部長到國發會主委等官員對羅案也都淡化其影響，讓整件事蒙上重重疑雲及政治色彩。

尤其是，到目前為止，台積電未能證實羅是否已赴英特爾任職，也未說明是否按慣例和羅唯仁簽訂競業條款，十分不尋常。難怪網路上熱議難道是「只防基層不防高層」，還是台美背後有什麼默契？而美國總統川普日前才數落台灣偷走晶片，突然又說不怪台灣了，他並強調，若不允許國外企業帶著他們國家的技術人員赴美協助設廠並讓廠房運作，「我們就不可能成功」，態度出現微妙轉變。

經濟部長龔明鑫曾任台積電董事，對企業流程與機密管理並不陌生。照理，面對疑似機密外流，應第一時間說清楚政府的立場、啟動的程序及後續的國安評估。但他只以「已派人瞭解」、「高檢介入調查」回應，彷彿此案只是一件企業內部商業機密外洩，而非牽涉國家關鍵技術的重大風險。台積電固然是民間企業，但其技術被視為護國命脈，政府本應主動掌握、即時介入，而不是等待企業自行釐清。

更何況，羅唯仁具美國籍，一旦涉及資料外洩，台灣司法的手伸不出去，這是現實限制。國家若無跨部會整合，僅是由司法單位孤軍作戰，調查很容易被困在程序與管轄權限制之中。尤其在被調查者具有外國籍、可能人已不在台灣的前提下，政府若不提前準備國際司法合作、外交溝通與產業保防策略，偵辦恐將淪為形式。

至於有人把羅唯仁與當年向美國告發台灣核武計畫並叛逃的張憲義相比，兩案性質不同，且事實不明，難妄下斷語，但反映出的共同焦慮是真實的：若關鍵技術或資訊落入國外，政府究竟有沒有能力處置？還是只能看「友邦」臉色行事？

台灣長年以半導體為國家安全核心，而國安並非企業獨自能守。企業固然應強化競業限制與內控，但當事件牽涉到跨國科技戰略、牽動美台關係時，政府須站在全局角度介入。若羅唯仁確無不法，政府應公開說明調查範圍、確認內容，以安民心；若有疑點，更必須展現國安層級的處置原則，而非只是技術性的司法流程。這起事件牽涉的不只是台積電，而是台灣在全球科技鏈中的位置與主體性。若一味淡化羅帶走機密的衝擊，都讓人民覺得是在粉飾太平。

台積電 羅唯仁 國安
輝達財報、財測爆好 陸行之：好數字「好指引」又要救全村

輝達財報出爐，交出亮眼成績，營收及每股盈餘都高於分析師先前的預期，每股盈餘1.3美元，預估第4季營收650億美元，也比分...

解鎖AI新台鏈！電子五哥、環球晶⋯砸3千億進駐德州金三角 最完整製造聚落

早晨7點，德州，達拉斯。上班時段，升起的陽光開始為這片土地升溫。美國國道七十五號，車流已然湧現，匯聚成一條鋼鐵的洪流。

季辛格轉戰創投 率「獨角獸」來台找隊友：早餐有想法、晚上討論量產 只有台有這速度

卸任英特爾執行長近一年後，季辛格以創投公司合夥人的全新身分重返台灣，行前接受《今周刊》獨家專訪，暢談個人職涯、旗下新創公司技術，以及美國半導體前景。

AI伺服器大廠法說會釋樂觀訊號 為何喜憂參半？輝達擬調代工模式 供應鏈面臨2天險

儘管AI業界頻傳巨額投資，關於產業泡沫化的疑慮卻未歇。而在輝達傳出擬調整代工模式後，市場正密切關注哪些合作台廠最具優勢，以及獲利空間如何變化。

Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠

Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖...

美對沙國晶片開綠燈…主力代工廠台積電成大贏家 鴻海、緯穎也受惠

在沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼訪美、並與美國總統川普會晤之際，知情人士透露，美國計劃首度批准出售先進AI晶片給沙國AI企業H...

