聯剛11月21日登興櫃交易 前9月每股純益1.8元

中央社／ 新竹20日電

工業自動化系統方案商聯剛科技將於11月21日登錄興櫃交易，每股參考價88元。聯剛今年前9月稅後淨利新台幣3320萬元，每股純益1.8元。

聯剛發布新聞稿指出，公司主要提供智慧製造與邊緣運算等多項核心產品，包含全球行銷超過20年的ARAID工業級磁碟陣列備援系統，以及國際晶圓代工龍頭採用的RCVM非侵入式遠端監控系統。

聯剛表示，RCVM能在不修改機台與軟體的前提下，進行跨廠、跨國的集中監控和遠端操作，並已部署於客戶台灣、日本、美國亞利桑那與南京等廠區，是客戶提升效率與因應缺工的重要基礎架構。

聯剛自主開發的AiRPA自動化代操系統採用邊緣架構，可全自動取代工程師進行機台操作，不僅降低人力需求，也減少生產差錯，已獲恩智浦（NXP）採用，並將在多國廠區逐步導入。

此外，聯剛推出結合人工智慧的AiPILOT視覺檢測解決方案，可用於晶圓瑕疵辨識、電子與印刷電路板（PCB）檢測、醫療影像分析等領域，已獲半導體客戶採用並進入測試階段，有機會成為未來新一波成長動能。

聯剛指出，2025年初獲得台達電旗下台達資本投資入股4%，雙方並啟動策略合作，將聯剛核心的遠端監控與自動化技術導入台達電全球工廠，後續將進一步推向台達電全球客戶群。

聯剛2024年營收2.58億元，稅後淨利6107萬元，每股純益6.28元；今年前9月營收1.88億元，稅後淨利3320萬元，每股純益1.8元。

