聯剛11月21日登興櫃交易 前9月每股純益1.8元
工業自動化系統方案商聯剛科技將於11月21日登錄興櫃交易，每股參考價88元。聯剛今年前9月稅後淨利新台幣3320萬元，每股純益1.8元。
聯剛發布新聞稿指出，公司主要提供智慧製造與邊緣運算等多項核心產品，包含全球行銷超過20年的ARAID工業級磁碟陣列備援系統，以及國際晶圓代工龍頭採用的RCVM非侵入式遠端監控系統。
聯剛表示，RCVM能在不修改機台與軟體的前提下，進行跨廠、跨國的集中監控和遠端操作，並已部署於客戶台灣、日本、美國亞利桑那與南京等廠區，是客戶提升效率與因應缺工的重要基礎架構。
聯剛自主開發的AiRPA自動化代操系統採用邊緣架構，可全自動取代工程師進行機台操作，不僅降低人力需求，也減少生產差錯，已獲恩智浦（NXP）採用，並將在多國廠區逐步導入。
此外，聯剛推出結合人工智慧的AiPILOT視覺檢測解決方案，可用於晶圓瑕疵辨識、電子與印刷電路板（PCB）檢測、醫療影像分析等領域，已獲半導體客戶採用並進入測試階段，有機會成為未來新一波成長動能。
聯剛指出，2025年初獲得台達電旗下台達資本投資入股4%，雙方並啟動策略合作，將聯剛核心的遠端監控與自動化技術導入台達電全球工廠，後續將進一步推向台達電全球客戶群。
聯剛2024年營收2.58億元，稅後淨利6107萬元，每股純益6.28元；今年前9月營收1.88億元，稅後淨利3320萬元，每股純益1.8元。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言