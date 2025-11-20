快訊

輝達財報、財測爆好 陸行之：好數字「好指引」又要救全村

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達財報出爐，交出亮眼成績，營收及每股盈餘都高於分析師先前的預期，每股盈餘1.3美元，預估第4季營收650億美元，也比分析師預估來的高。歐新社
輝達財報出爐，交出亮眼成績，營收及每股盈餘都高於分析師先前的預期，每股盈餘1.3美元，預估第4季營收650億美元，也比分析師預估來的高。歐新社

輝達財報出爐，交出亮眼成績，營收及每股盈餘都高於分析師先前的預期，每股盈餘1.3美元，預估第4季營收650億美元，也比分析師預估來的高；資深半導體產業評論家陸行之表示，「市值王Nvidia的好數字好指引又要救全村讓半導體及科技股反轉了」，他同時指出，「今年前3季Nvidia 已經成為台積電的最大客戶，2026/2027台積電 1.6/1.4奈米的量產不是蘋果說了算」。

輝達財報出爐，截至10月26日的第3季營收570億美元，年增62%；淨利319.1億美元，年增65%；調整後毛利率為73.6%，略低於分析師預期的約74%；每股盈餘1.3美元。都高於分析師先前預估的營收552億美元，每股盈餘1.26美元。

輝達財測超出預期，預估截至明年1月本季營收650億美元，高於分析師預估的620億美元，輝達成長驚人，預估的本季營收將比3年前同期成長約10倍。

黃仁勳平息AI泡沫疑慮，在聲明中表示，「Blackwell晶片銷售破表，雲端GPU已經賣光了。他強調，「AI 生態系正在快速擴展，有更多新的基礎模型製造商、更多的AI新創公司，涵蓋更多的產業和更多的國家。AI正無處不在，什麼都能做，一次全面展開」。

輝達財報及財測爆好，陸行之在臉書發文表示，經過11月的科技股拉回，市值王Nvidia的好數字好指引又要救全村讓半導體及科技股反轉了，不單是第3季營收季增25%，第4季居然還要再季度成長12~16%，都優於市場預期近4~5個百分點。

不過，陸行之認為，「唯一遺憾的是Nvidia的庫存月數持續季增，年增，當然有可能公司持續看好新產品出貨而增加庫存，但供應鏈最怕的是大客戶買太多，然後突然反轉，我們持續密切觀察」。

陸行之更指出，「值得注意的是，因為蘋果在創新方面不爭氣，估計今年前3季度Nvidia 已經成為台積電的最大客戶，2026/2027台積電 1.6/1.4奈米的量產不是蘋果說了算」。

陸行之臉書全文如下：

在經過11月份的科技股拉回，市值王Nvidia的好數字好指引又要救全村讓半導體及科技股反轉了，不單是3Q25營收季增25%，4Q25居然還要再季度成長12-16%，都優於市場預期近4-5個百分點，但唯一遺憾的是Nvidia的庫存月數持續季增，年增，當然有可能公司持續看好新產品出貨而增加庫存，但供應鏈最怕的是大客戶買太多，然後突然反轉，我們持續密切觀察。值得注意的是，因為蘋果在創新方面不爭氣，我們估計今年前三季度Nvidia已經成為台積電的最大客戶，2026/2027台積電 1.6/1.4奈米的量產不是蘋果說了算。

台積電 營收 陸行之 輝達
