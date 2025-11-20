快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

稱霸全球市占 華碩ROG再推全新 Tandem OLED電競螢幕

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
TrendForce最新報告指出，華碩OLED螢幕領先群雄，奪下全球市佔第一。華碩／提供
TrendForce最新報告指出，華碩OLED螢幕領先群雄，奪下全球市佔第一。華碩／提供

根據TrendForce最新報告指出，華碩（2357）OLED螢幕領先群雄，奪下全球市佔第一！華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝表示，華碩多年來致力於顯示技術創新與完美品質，除了備受玩家好評，首屈一指的ROG電競螢幕、為內容創作者而生的ProArt系列，亦深耕可攜式與醫療等領域，獲得各界肯定及青睞，未來將持續以使用者需求為核心，為消費者帶來最無與倫比的視覺享受。

同時，旗下電競品牌ROG玩家共和國也乘勝推出兩款27吋1440p全新力作—「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」、「ROG Strix OLED XG27AQWMG」，均搭載創新Tandem OLED技術、TrueBlack Glossy塗層。

華碩表示，相較前代WOLED面板提升15%峰值亮度、25％色容量和60%使用壽命，不僅畫面細膩銳利，能呈現更深邃的暗黑色調，亦符合VESA DisplayHDR 500 True Black標準，以及支援99.5% DCI-P3廣色域，逼真影像令人驚豔，再加上可降低影像烙印風險的ASUS OLED Care Pro功能、Neo近接感測器，以及貼心的三年保固，使用安心有保障。

OLED 華碩 ROG
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

hololive櫻巫女獲TGA提名最佳內容創作者：希望能向世界傳達我是菁櫻

黃小潔初音改裝主機「不符合主辦規定」僅拿第五名！掀社群正反大論戰

陸配錢麗開粉專宣傳武統 陸委會：8月廢止台灣身分與戶籍

華碩帶勁 押價內外15%

相關新聞

輝達財報、財測爆好 陸行之：好數字「好指引」又要救全村

輝達財報出爐，交出亮眼成績，營收及每股盈餘都高於分析師先前的預期，每股盈餘1.3美元，預估第4季營收650億美元，也比分...

解鎖AI新台鏈！電子五哥、環球晶⋯砸3千億進駐德州金三角 最完整製造聚落

早晨7點，德州，達拉斯。上班時段，升起的陽光開始為這片土地升溫。美國國道七十五號，車流已然湧現，匯聚成一條鋼鐵的洪流。

季辛格轉戰創投 率「獨角獸」來台找隊友：早餐有想法、晚上討論量產 只有台有這速度

卸任英特爾執行長近一年後，季辛格以創投公司合夥人的全新身分重返台灣，行前接受《今周刊》獨家專訪，暢談個人職涯、旗下新創公司技術，以及美國半導體前景。

AI伺服器大廠法說會釋樂觀訊號 為何喜憂參半？輝達擬調代工模式 供應鏈面臨2天險

儘管AI業界頻傳巨額投資，關於產業泡沫化的疑慮卻未歇。而在輝達傳出擬調整代工模式後，市場正密切關注哪些合作台廠最具優勢，以及獲利空間如何變化。

Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠

Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖...

美對沙國晶片開綠燈…主力代工廠台積電成大贏家 鴻海、緯穎也受惠

在沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼訪美、並與美國總統川普會晤之際，知情人士透露，美國計劃首度批准出售先進AI晶片給沙國AI企業H...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。