稱霸全球市占 華碩ROG再推全新 Tandem OLED電競螢幕
根據TrendForce最新報告指出，華碩（2357）OLED螢幕領先群雄，奪下全球市佔第一！華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝表示，華碩多年來致力於顯示技術創新與完美品質，除了備受玩家好評，首屈一指的ROG電競螢幕、為內容創作者而生的ProArt系列，亦深耕可攜式與醫療等領域，獲得各界肯定及青睞，未來將持續以使用者需求為核心，為消費者帶來最無與倫比的視覺享受。
同時，旗下電競品牌ROG玩家共和國也乘勝推出兩款27吋1440p全新力作—「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」、「ROG Strix OLED XG27AQWMG」，均搭載創新Tandem OLED技術、TrueBlack Glossy塗層。
華碩表示，相較前代WOLED面板提升15%峰值亮度、25％色容量和60%使用壽命，不僅畫面細膩銳利，能呈現更深邃的暗黑色調，亦符合VESA DisplayHDR 500 True Black標準，以及支援99.5% DCI-P3廣色域，逼真影像令人驚豔，再加上可降低影像烙印風險的ASUS OLED Care Pro功能、Neo近接感測器，以及貼心的三年保固，使用安心有保障。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言