台積電老臣帶走2奈米技術資料衝擊我半導體產業？經長回應這「六字」

台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，並重返老東家英特爾。外界關切是否衝擊我半導體產業生態？經濟部長龔明鑫20日受訪表示，初步看來，「沒有那麼簡單（改變我半導體產業）」，但仍要密切觀察。

龔明鑫今日出席立法院經濟委員會就「攸關台灣未來的競爭力，值此AI時代，臺灣如何贏得新人才戰？」進行報告，並備質詢。會前受訪時作上述表示。

外界仍關切台積電洩密案。龔明鑫表示，目前尚無具體進展。他表示，先前因擔憂營業秘密保護不夠，所以之後將重要科技技術納入國家核心關鍵技術，提升到國安法層級，這是公訴罪，所以高檢署才會主動調查。

至於該案是否衝擊台灣半導體產業生態？龔明鑫表示，台灣半導體體系是40年來紮實及完整發展，是否會因某人拿走資料就被破壞，目前初步看起來，「沒有那麼簡單」，但仍要初步觀察。

媒體詢問，羅唯仁是否會到英特爾？龔明鑫說，目前英特爾也尚未公布人事，要密切觀察。