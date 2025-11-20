聽新聞
0:00 / 0:00
台積電老臣帶走2奈米技術資料衝擊我半導體產業？經長回應這「六字」
台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，並重返老東家英特爾。外界關切是否衝擊我半導體產業生態？經濟部長龔明鑫20日受訪表示，初步看來，「沒有那麼簡單（改變我半導體產業）」，但仍要密切觀察。
龔明鑫今日出席立法院經濟委員會就「攸關台灣未來的競爭力，值此AI時代，臺灣如何贏得新人才戰？」進行報告，並備質詢。會前受訪時作上述表示。
外界仍關切台積電洩密案。龔明鑫表示，目前尚無具體進展。他表示，先前因擔憂營業秘密保護不夠，所以之後將重要科技技術納入國家核心關鍵技術，提升到國安法層級，這是公訴罪，所以高檢署才會主動調查。
至於該案是否衝擊台灣半導體產業生態？龔明鑫表示，台灣半導體體系是40年來紮實及完整發展，是否會因某人拿走資料就被破壞，目前初步看起來，「沒有那麼簡單」，但仍要初步觀察。
媒體詢問，羅唯仁是否會到英特爾？龔明鑫說，目前英特爾也尚未公布人事，要密切觀察。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言