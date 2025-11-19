龔明鑫：台積洩密疑雲 影響國安

台積電再傳疑似洩密案，且這次對象是前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁，經濟部長龔明鑫指出，洩密一事影響國家安全利益等三層次，高檢署已展開調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的管制方式，以釐清是否違反國安法；至於台積電是否提告，經濟部尊重台積電決定。

國科會主委吳誠文則說，二奈米量產與製程屬營業秘密範疇，攸關台灣經濟與國家安全，是政府優先保護的重點。不過，若只是帶走個人筆記，且未涉非法行為，則不構成犯罪。

半導體先進製程涉及國家核心關鍵技術，相關技術的我國籍人員依規定若到中國大陸，依照「兩岸人民關係條例」，都必須通報。國科會說明，將會和內政部討論牽涉到國際核心關鍵技術的外籍人士該如何管理，目前出境報備僅針對中國大陸，對於中國大陸以外的區域並無法律規定必須要報備，會再由政院就整體情況評估。

龔明鑫昨出席立法院經濟委員會報告「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」案，他在會前受訪表示，政府關注台積電此次疑似洩密案有三個層次，包括國家安全、整體產業利益，以及個別廠商損失。針對國家安全層面，高檢署已啟動相關調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的管制方式，以釐清事件是否有違反「國家安全法」的疑慮。

在個別廠商利益方面，龔明鑫說，經濟部尊重台積電是否提出營業秘密訴訟的決定，若企業需要，經濟部會盡量提供協助。至於整體產業利益，經濟部將密切觀察此事件對台灣半導體產業生態鏈及客戶關係可能造成的損害。另外，政府針對防範關鍵技術外流也有因應措施，龔明鑫說，目前已建立相關機制，也會隨時更新關鍵技術的範圍。

龔明鑫在答詢時也說，台積電被帶走哪些資料是由台積電認定，經濟部則是要確認被帶走的技術，是否屬於國家關鍵技術。

立委王鴻薇質詢時指出，羅唯仁在台積電的推薦下，今年九月獲選為工研院院士，但現在羅唯仁涉入偷竊台積電先進製程機密，經濟部是否考慮暫停或撤銷其工研院院士身分？龔明鑫說，會和工研院討論，既然立委有提到，「我們就來考慮」。

立委張嘉郡質詢是否認識羅唯仁、人品如何？龔明鑫說，以前擔任台積電董事時有見過面，當初覺得還不錯。張嘉郡追問現在是否認為自己判斷錯誤？龔明鑫說，「有點意料之外」。