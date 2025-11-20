快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

輝達大手筆投資不斷，最新消息是與微軟結盟衝刺AI，攜手注資AI新創Anthropic最多150億美元。統計今年以來，輝達頻頻砸大錢與夥伴們「共同投資」動輒數百億美元甚至上千億美元，引發市場憂心「閉環交易」的風險，恐讓AI產業泡沫化。

「閉環交易」指一筆資金從A公司以投資的名義流動至B公司，而B公司在拿這筆錢去向A公司購買其產品，同一筆錢就這樣回到A公司手中，卻在帳面上貢獻出大量營收，並且在這樣的過程中，兩間公司的市值會隨之放大，形成一種產業正向發展，前景一片看好的景象，實際上卻是同一筆資金在一個迴圈內不停循環，而非不斷有新血加入帶動產業規模擴張。

而這樣的循環一旦被打破，或許就會導致整個資金鏈上的公司都受牽連，引發骨牌效應，進而導致泡沫破裂，就彷彿20年前那場網路泡沫一般。

針對AI泡沫疑慮的論調，輝達執行長黃仁勳先前強調，AI發展的狀況與當年的網路泡沫化截然不同，因為「需求非常、非常強勁。」他表示，現在的AI技術及其應用已被證實十分有效，同時還有極高的需求；再者就是AI運算對算力的需求非常龐大，輝達正努力追趕上這股極強的需求。

回顧輝達今年與夥伴們的閉環交易，先是在9月底承諾向OpenAI投資高達1,000億美元，共同開發10GW（10 億瓦）的AI基礎設施。

同時，輝達又與自己轉投資的AI新創公司CoreWeave簽署價值63億美元的雲端服務合約，向其租賃自家晶片的運算資源，加深雙方合作關係。

