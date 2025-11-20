聽新聞
主權 AI 市場崛起 業界叫好
美國傳有意鬆綁先進AI晶片銷往沙國禁令，業界拍手叫好，預期將有助沙國主權AI市場快速崛起，伴隨美國、阿聯、南韓、日本等地主權AI遍地開花，引領全球AI產業邁向新時代。
法人指出，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎等台廠在全球伺服器市占率達八成，在AI伺服器生產與組裝更是高達九成，隨著主權AI市場由美國擴大到其他國家，相關台廠業績可望跟著成長。
全球主權AI發展如火如荼進行中，美國的「星際之門（Satrgate）計畫」喊出要砸5,000億美元進行AI基建。中東地區除了沙烏地阿拉伯之外，阿聯也成立MGX Fund作為國家投資工具聚焦AI領域。
南韓由政府主導，集結三星、SK集團、現代汽車與Naver Cloud等四家重磅韓企共同參與，總計將部署超過26萬顆輝達Blackwell GPU。各單位將以「AI工廠」為核心，建構屬於南韓的主權AI基礎設施。
日本也規劃投資10兆日圓，用於AI與半導體產業，並與國內外科技大廠合作，以強化本土供應鏈，以及採用日語為主的大語言模型。
