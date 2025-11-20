快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達攜微軟衝 AI 共同投資新創 Anthropic 協力廠沾光

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者蘇嘉維／綜合報導
輝達擴大與微軟結盟衝刺AI，將攜手投資AI新創Anthropic最多150億美元。（路透）
輝達擴大與微軟結盟衝刺AI，將攜手投資AI新創Anthropic最多150億美元。（路透）

輝達擴大與微軟結盟衝刺AI，將攜手投資AI新創Anthropic最多150億美元（於新台幣4,500億元），Anthropic並承諾斥資300億美元（逾新台幣9,000億元），向微軟購買以輝達最新晶片設計打造的算力。

這是輝達再度拓展全球AI生態系結盟，擴大「閉環交易」範圍。法人看好，隨著微軟將獲得Anthropic的300億美元算力大單，後續勢必加大AI伺服器基建拉貨力道，帶旺鴻海（2317）、廣達、緯穎等協力廠後市。

業界分析，微軟是輝達GB200、GB300及下一代Vera Rubin架構採購大戶，其AI伺服器代工訂單大量委外給鴻海，涵蓋L6、L10等相關訂單。廣達、緯穎也是微軟AI伺服器代工夥伴，因應微軟後續龐大訂單，廣達、緯穎近期紛紛加碼美國製造產能。法人看好，這波AI伺服器商機將可望放眼到2027年。

根據聲明，輝達承諾投資Anthropic最多100億美元，微軟最多投資50億美元，但未透露更多細節。知情人士表示，這兩家公司均已承諾參與Anthropic下一輪融資。

Anthropic未來也將向微軟購買價值300億美元、總量1GW（10億瓦）算力。外電報導指出，這項合作案凸顯AI產業對算力需求的「無底洞」，也讓身為OpenAI主要支持者的微軟和AI晶片龍頭輝達，與ChatGPT開發商競爭對手Anthropic的關係更加緊密。

微軟執行長納德拉表示，我們將日益成為彼此的客戶。我們會使用Anthropic模型，他們會使用我們的基礎設施，並一起進軍市場。但OpenAI仍是微軟重要合作夥伴。

輝達已投資OpenAI和CoreWeave等AI新創，藉由注資Anthropic擴大其投資範圍。Anthropic過往與亞馬遜及Google密切合作，並未大幅仰賴輝達的晶片。

這項合作雖有助輝達和微軟降低對OpenAI依賴，卻也顯示AI供應商、投資人及客戶等各方參與者之間的連結性進一步提高。

分析師指出，這項合作的特點是降低整個AI生態系對OpenAI的依賴，同時反映AI產業正向少數關鍵參與者集中。

Anthropic由前OpenAI員工於2021年創立，已成為ChatGPT開發商的重要競爭對手，擁有超過30萬家商業和企業客戶。路透先前報導，Anthropic預計明年年化營收預估值將成長一倍以上，甚至可能接近三倍，達到約260億美元。

AI 微軟 輝達
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

退出所有公共事務！美前財長桑默斯涉「淫魔」案 辭去OpenAI董事職務

市場憂心AI泡沫關注輝達財報 亞股跌多漲少

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

AI伺服器大廠法說會釋樂觀訊號 為何喜憂參半？輝達擬調代工模式 供應鏈面臨2天險

相關新聞

季辛格轉戰創投 率「獨角獸」來台找隊友：早餐有想法、晚上討論量產 只有台有這速度

卸任英特爾執行長近一年後，季辛格以創投公司合夥人的全新身分重返台灣，行前接受《今周刊》獨家專訪，暢談個人職涯、旗下新創公司技術，以及美國半導體前景。

AI伺服器大廠法說會釋樂觀訊號 為何喜憂參半？輝達擬調代工模式 供應鏈面臨2天險

儘管AI業界頻傳巨額投資，關於產業泡沫化的疑慮卻未歇。而在輝達傳出擬調整代工模式後，市場正密切關注哪些合作台廠最具優勢，以及獲利空間如何變化。

Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠

Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖...

美對沙國晶片開綠燈…主力代工廠台積電成大贏家 鴻海、緯穎也受惠

在沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼訪美、並與美國總統川普會晤之際，知情人士透露，美國計劃首度批准出售先進AI晶片給沙國AI企業H...

輝達攜微軟衝 AI 共同投資新創 Anthropic 協力廠沾光

輝達擴大與微軟結盟衝刺AI，將攜手投資AI新創Anthropic最多150億美元（於新台幣4,500億元），Anthro...

主權 AI 市場崛起 業界叫好

美國傳有意鬆綁先進AI晶片銷往沙國禁令，業界拍手叫好，預期將有助沙國主權AI市場快速崛起，伴隨美國、阿聯、南韓、日本等地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。