輝達攜微軟衝 AI 共同投資新創 Anthropic 協力廠沾光

輝達擴大與微軟結盟衝刺AI，將攜手投資AI新創Anthropic最多150億美元（於新台幣4,500億元），Anthropic並承諾斥資300億美元（逾新台幣9,000億元），向微軟購買以輝達最新晶片設計打造的算力。

這是輝達再度拓展全球AI生態系結盟，擴大「閉環交易」範圍。法人看好，隨著微軟將獲得Anthropic的300億美元算力大單，後續勢必加大AI伺服器基建拉貨力道，帶旺鴻海（2317）、廣達、緯穎等協力廠後市。

業界分析，微軟是輝達GB200、GB300及下一代Vera Rubin架構採購大戶，其AI伺服器代工訂單大量委外給鴻海，涵蓋L6、L10等相關訂單。廣達、緯穎也是微軟AI伺服器代工夥伴，因應微軟後續龐大訂單，廣達、緯穎近期紛紛加碼美國製造產能。法人看好，這波AI伺服器商機將可望放眼到2027年。

根據聲明，輝達承諾投資Anthropic最多100億美元，微軟最多投資50億美元，但未透露更多細節。知情人士表示，這兩家公司均已承諾參與Anthropic下一輪融資。

Anthropic未來也將向微軟購買價值300億美元、總量1GW（10億瓦）算力。外電報導指出，這項合作案凸顯AI產業對算力需求的「無底洞」，也讓身為OpenAI主要支持者的微軟和AI晶片龍頭輝達，與ChatGPT開發商競爭對手Anthropic的關係更加緊密。

微軟執行長納德拉表示，我們將日益成為彼此的客戶。我們會使用Anthropic模型，他們會使用我們的基礎設施，並一起進軍市場。但OpenAI仍是微軟重要合作夥伴。

輝達已投資OpenAI和CoreWeave等AI新創，藉由注資Anthropic擴大其投資範圍。Anthropic過往與亞馬遜及Google密切合作，並未大幅仰賴輝達的晶片。

這項合作雖有助輝達和微軟降低對OpenAI依賴，卻也顯示AI供應商、投資人及客戶等各方參與者之間的連結性進一步提高。

分析師指出，這項合作的特點是降低整個AI生態系對OpenAI的依賴，同時反映AI產業正向少數關鍵參與者集中。

Anthropic由前OpenAI員工於2021年創立，已成為ChatGPT開發商的重要競爭對手，擁有超過30萬家商業和企業客戶。路透先前報導，Anthropic預計明年年化營收預估值將成長一倍以上，甚至可能接近三倍，達到約260億美元。