ASML 看旺半導體 全球產值2030年突破1兆美元 家登、家碩等沾光
微影設備龍頭廠商艾司摩爾 （ASML）看好人工智慧（AI）驅動半導體產值，全球半導體銷售產值可望於2030年突破1兆美元，設備商機也持續推進，艾司摩爾並已新推設備，首度切入後段封裝應用領域，且已於今年第3季首度出貨應對客戶需求。法人看好，艾司摩爾持續擴張產品線與應用，相關概念股包含家登（3680）、家碩等可望同步沾光。
艾司摩爾昨日舉辦媒體交流會，台灣暨東南亞區客戶行銷主管徐寬成指出，當今正從晶片無所不在，轉變成AI無所不在。AI將驅動半導體先進及成熟製程需求成長，預期2030年全球半導體銷售額將突破1兆美元大關，其中AI驅動半導體產值不僅是先進製程，背後大量數據更需要感測器也仰賴成熟製程。
在下世代極紫外光（EUV）先進設備應用議題上，徐寬成說，過去在浸潤式微影推進至極紫外光微影設備時，業界出現雜音，目前High NA EUV面臨同樣的情況，不過艾司摩爾提供客戶群High NA EUV新設備，不僅具有更高成像品質及簡化流程優勢，有助於客戶節省時間與成本。
在客戶群核可授權的公開資訊上，他也說，艾司摩爾的High NA EUV客戶在今年度舉辦的SPIE Lithography 會議上，包含英特爾（Intel）、IBM及三星（Samsung）已展示成功應用案例，統計已累計超過35萬片晶片使用High NA EUV設備曝光。
艾司摩爾也看好AI 帶來算力與能耗的指數型挑戰，成為推動半導體設計與製造技術加速創新的關鍵力量。各大晶片製造商將以多種路徑加速製程微縮，包含 2D 微縮、全新電晶體架構設計，以及 3D 封裝整合等技術，公司目標持續以產品線服務全部半導體類別應用的客戶。
艾司摩爾並強調將以完整、全方位微影技術（Holistic Lithography）的產品組合，支持產業趨勢發展。這對 3D 整合至關重要，具備將晶圓對晶圓鍵合疊對精度提升大於十倍以上。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言