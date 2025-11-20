快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

ASML 看旺半導體 全球產值2030年突破1兆美元 家登、家碩等沾光

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
艾司摩爾看好AI驅動半導體產值，全球半導體銷售產值可望於2030年突破1兆美元。（美聯社）
艾司摩爾看好AI驅動半導體產值，全球半導體銷售產值可望於2030年突破1兆美元。（美聯社）

微影設備龍頭廠商艾司摩爾 （ASML）看好人工智慧（AI）驅動半導體產值，全球半導體銷售產值可望於2030年突破1兆美元，設備商機也持續推進，艾司摩爾並已新推設備，首度切入後段封裝應用領域，且已於今年第3季首度出貨應對客戶需求。法人看好，艾司摩爾持續擴張產品線與應用，相關概念股包含家登（3680）、家碩等可望同步沾光。

艾司摩爾昨日舉辦媒體交流會，台灣暨東南亞區客戶行銷主管徐寬成指出，當今正從晶片無所不在，轉變成AI無所不在。AI將驅動半導體先進及成熟製程需求成長，預期2030年全球半導體銷售額將突破1兆美元大關，其中AI驅動半導體產值不僅是先進製程，背後大量數據更需要感測器也仰賴成熟製程。

在下世代極紫外光（EUV）先進設備應用議題上，徐寬成說，過去在浸潤式微影推進至極紫外光微影設備時，業界出現雜音，目前High NA EUV面臨同樣的情況，不過艾司摩爾提供客戶群High NA EUV新設備，不僅具有更高成像品質及簡化流程優勢，有助於客戶節省時間與成本。

在客戶群核可授權的公開資訊上，他也說，艾司摩爾的High NA EUV客戶在今年度舉辦的SPIE Lithography 會議上，包含英特爾（Intel）、IBM及三星（Samsung）已展示成功應用案例，統計已累計超過35萬片晶片使用High NA EUV設備曝光。

艾司摩爾也看好AI 帶來算力與能耗的指數型挑戰，成為推動半導體設計與製造技術加速創新的關鍵力量。各大晶片製造商將以多種路徑加速製程微縮，包含 2D 微縮、全新電晶體架構設計，以及 3D 封裝整合等技術，公司目標持續以產品線服務全部半導體類別應用的客戶。

艾司摩爾並強調將以完整、全方位微影技術（Holistic Lithography）的產品組合，支持產業趨勢發展。這對 3D 整合至關重要，具備將晶圓對晶圓鍵合疊對精度提升大於十倍以上。

摩爾 半導體 AI
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

緊追台積！傳ASML組隊相助 三星德州廠將投產2奈米製程晶片

全球最貴AI概念股！愛德萬測試股價飆漲 本益比超車輝達

台積電秀亞利桑納州新廠影片 「銀色高速公路」曝光

台積電下午法說會前股價創新高 市場瘋傳明年資本支出上看500億美元

相關新聞

季辛格轉戰創投 率「獨角獸」來台找隊友：早餐有想法、晚上討論量產 只有台有這速度

卸任英特爾執行長近一年後，季辛格以創投公司合夥人的全新身分重返台灣，行前接受《今周刊》獨家專訪，暢談個人職涯、旗下新創公司技術，以及美國半導體前景。

AI伺服器大廠法說會釋樂觀訊號 為何喜憂參半？輝達擬調代工模式 供應鏈面臨2天險

儘管AI業界頻傳巨額投資，關於產業泡沫化的疑慮卻未歇。而在輝達傳出擬調整代工模式後，市場正密切關注哪些合作台廠最具優勢，以及獲利空間如何變化。

Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠

Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖...

美對沙國晶片開綠燈…主力代工廠台積電成大贏家 鴻海、緯穎也受惠

在沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼訪美、並與美國總統川普會晤之際，知情人士透露，美國計劃首度批准出售先進AI晶片給沙國AI企業H...

輝達攜微軟衝 AI 共同投資新創 Anthropic 協力廠沾光

輝達擴大與微軟結盟衝刺AI，將攜手投資AI新創Anthropic最多150億美元（於新台幣4,500億元），Anthro...

主權 AI 市場崛起 業界叫好

美國傳有意鬆綁先進AI晶片銷往沙國禁令，業界拍手叫好，預期將有助沙國主權AI市場快速崛起，伴隨美國、阿聯、南韓、日本等地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。