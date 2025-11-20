台積2奈米洩密疑案 經長：關注生態鏈影響

快訊

經濟日報／ 記者江睿智吳凱中／台北報導
經濟部長龔明鑫。記者曾學仁／攝影
台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，並重返老東家英特爾。

經濟部長龔明鑫昨（19）日表示，經濟部密切關注此事件是否影響我半導體產業生態鏈及客戶關係。

龔明鑫昨出席立法院經濟委員會專題報告並備詢。會前媒體詢問台積電老將帶走台積電2奈米資料，他表示，此事件涉及了三個層次，一是國家安全、二是整體產業利益、三是企業個別利益。

他說明，高檢署已針對此事展開調查，經濟部會配合說明國家核心關鍵技術管制措施。至於個別企業利益，經濟部尊重台積電是否要提出營業秘密訴訟，若有需要經濟部協助，經濟部會協助。

針對我國整體產業利益，經濟部會持續密切關注此事件對台灣半導體產業生態鏈及客戶關係。

對此，台灣玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢昨日強調，還是要相信台灣半導體這樣具有全球競爭力的產業，不會因為一兩個個案而受到嚴重的影響。

童子賢指出，「自己比較關心的是，在這個事件上，是一個人帶走一些資料？還是說整組人離開？因為一個人的影響比較輕微。」

童子賢分析，中國大陸的中芯國際，以及一些中國現在半導體供應鏈，其實都是台灣的人才過去創立，雖然這帶給對岸目前在成熟製程上有相當大的產能，但台積電並沒有因此失去在全球先進製程上的龍頭地位。

