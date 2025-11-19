羅昇、友通攜手六俊電機 強化無人機與機器人核心模組布局

羅昇（8374）與友通（2397）19日宣布，策略投資深耕國防、航太與高階電控馬達的六俊電機；雙方經營團隊不願透露對六俊的持股比例，但強調將攜手拓展機器人與無人機等移動式載具的核心模組與技術布局。

三方經營團隊進一步指出，未來將透過「馬達驅動、控制視覺、邊緣運算」的跨技術整合，完整串連元件製造、模組整合到應用落地，提升台灣在高階移動式自動化市場的整體競爭力。

羅昇總經理李長堅表示，自動化正邁向「可移動、可判斷、可執行」的新階段，各式無人載具與機器人的應用正快速擴展。

羅昇藉由此次合作，可強化馬達與機器人關節等核心模組的整合能力，這些核心技術是實現動作控制與精準協作的基礎，具高度通用性與產業必要性。

另外，羅昇也將結合既有的控制及視覺感測技術，加速跨入移動式載具與機器人領域，成為客戶轉型升級的關鍵夥伴。

六俊電機為台灣少數跨足軍規級馬達自主開發實力的廠商，產品涵蓋致動器、雲台、伺服馬達等高精密驅動元件，具備從設計、零組件加工到模組整合與測試的垂直整合能力。

其技術廣泛應用於國防、航太、無人機與極端工業環境，並憑藉高度可靠性與客製化彈性備受客戶長期肯定；除軍用領域外，六俊亦積極拓展工業自動化與無人載具市場，推進高階馬達模組技術的落地與規模化應用。

李長堅指出，隨著無人載具與機器人的快速發展，由馬達與減速機構構成的關節模組，已成為實現動作控制與精準協作的自動化通用關鍵元件。

透過此次策略合作，羅昇、友通將整合控制器、視覺控制與供應鏈的深厚優勢，並結合六俊在馬達、致動器與模組設計的技術實力，共同打造從元件製造、系統整合與技術服務的垂直整合平台，攜手提升面向高階應用場域的整合交付實力與商業機會。