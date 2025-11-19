快訊

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

不甩交管闖總統府管制區！無照男遭13警壓制 卻狂喊「我是皇太子」

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

羅昇、友通攜手六俊電機 強化無人機與機器人核心模組布局

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

羅昇（8374）與友通（2397）19日宣布，策略投資深耕國防、航太與高階電控馬達的六俊電機；雙方經營團隊不願透露對六俊的持股比例，但強調將攜手拓展機器人無人機等移動式載具的核心模組與技術布局。

三方經營團隊進一步指出，未來將透過「馬達驅動、控制視覺、邊緣運算」的跨技術整合，完整串連元件製造、模組整合到應用落地，提升台灣在高階移動式自動化市場的整體競爭力。

羅昇總經理李長堅表示，自動化正邁向「可移動、可判斷、可執行」的新階段，各式無人載具與機器人的應用正快速擴展。

羅昇藉由此次合作，可強化馬達與機器人關節等核心模組的整合能力，這些核心技術是實現動作控制與精準協作的基礎，具高度通用性與產業必要性。

另外，羅昇也將結合既有的控制及視覺感測技術，加速跨入移動式載具與機器人領域，成為客戶轉型升級的關鍵夥伴。

六俊電機為台灣少數跨足軍規級馬達自主開發實力的廠商，產品涵蓋致動器、雲台、伺服馬達等高精密驅動元件，具備從設計、零組件加工到模組整合與測試的垂直整合能力。

其技術廣泛應用於國防、航太、無人機與極端工業環境，並憑藉高度可靠性與客製化彈性備受客戶長期肯定；除軍用領域外，六俊亦積極拓展工業自動化與無人載具市場，推進高階馬達模組技術的落地與規模化應用。

李長堅指出，隨著無人載具與機器人的快速發展，由馬達與減速機構構成的關節模組，已成為實現動作控制與精準協作的自動化通用關鍵元件。

透過此次策略合作，羅昇、友通將整合控制器、視覺控制與供應鏈的深厚優勢，並結合六俊在馬達、致動器與模組設計的技術實力，共同打造從元件製造、系統整合與技術服務的垂直整合平台，攜手提升面向高階應用場域的整合交付實力與商業機會。

機器人 無人機
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

無人載具標案上看千億元

新普衝無人機 電池模組銷售台、美系廠商

創泓攻無人機 報捷

璟德看2026年 審慎樂觀

相關新聞

前高層羅唯仁疑帶機密跳槽英特爾 國科會：台積電目前內部釐清中

外傳台積電前高層帶走先進製程機密資料跳槽至英特爾。國科會主委吳誠文今指出，目前台積電仍在釐清中，細節應由公司對外說明。他...

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

業界傳出，台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休後，10月轉戰英特爾，疑似帶走台積電先...

「方向對了！」緯創營收挑戰2兆元 施振榮：長子創衛星事業落腳新加坡

宏碁（2353）創辦人施振榮表示，2026年是宏碁創立50周年日子，他早在40幾歲就決定不走家族企業之路，因此子女很早就...

外資點名記憶體漲價衝擊代工廠利潤 童子賢：想法有點奇怪

記憶體缺貨漲價，外資點名將衝擊品牌廠、代工廠利潤，對此，台灣玉山科技協會理事長暨和碩（4938）董事長童子賢19日坦言，...

童子賢：記憶體漲價無關代工廠 判斷影響獲利「有點奇特」

記憶體價格近期飆漲，美系外資發布研究報告示警硬體供應鏈獲利恐受影響，點名和碩等5家台廠。代工廠和碩董事長童子賢今天表示，...

直奔敵營？傳台積老將羅唯仁帶走機密回鍋英特爾 國科會主委這樣說

傳台積電（2330）老將羅唯仁帶走2奈米技術資訊，重返老東家英特爾，對此，國科會主委吳誠文19日受訪表示，就國科會了解，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。