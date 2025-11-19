「方向對了！」緯創營收挑戰2兆元 施振榮：長子創衛星事業落腳新加坡
宏碁（2353）創辦人施振榮表示，2026年是宏碁創立50周年日子，他早在40幾歲就決定不走家族企業之路，因此子女很早就知道沒有繼承的希望，長子次子都在創業中，長子施宣輝現在專注經營低軌衛星事業「智探太空」，為做衛星生意，將公司登記在新加坡，現在台星兩頭跑。
施振榮出席「2025第十四屆華人家族企業年度論壇」分享企業永續經驗，他創辦的宏碁即將邁入50年，由於目前宏碁只有他最清楚50年前宏碁做什麼，目前他先開始著手準備規劃慶祝活動，他也盤點目前AAQW（宏碁、友達、佳世達、緯創）家族成員已有40家上市櫃企業，規模持續成長，2024年合併營業額接近2兆元，但今年光緯創一家營業額就可能接近2兆元，他表示這表示抓對了AI時代，既有能力方向也對，顯示經營人才是一代強過一代。
施振榮坦言，宏碁2000年將品牌跟代工製造分割，緯創的人都很失望沒有做品牌，但其實台灣人比較適合做B2B，也就是無名英雄，宏碁當時主要事業體都歸到緯創，宏碁什麼都沒有只剩四個英文字「acer」，其他都外包，專注經營品牌，但如今宏碁已是國際化公司，2/3員工是外國人，緯創也成為代工領域巨頭。
他也透露，40歲就定下60歲要退休目標，很早就確定宏碁不會走向家族企業之路，因此，同是共同創辦人的太座葉紫華跟歐美亞區域負責人都一起退休，讓交棒更順利。
他提出企業家族的概念，所有權跟經營權要分開，只有企業才能永續，家族跟專業要共治。
施振榮指出，他有四個子女，包括兩個兒子跟一個女兒，還有第四個就是宏碁，子女很早就知道不可能繼承企業，故都自己創業。長子施宣輝唸到博士後創業，第一個事業項目是AI，後來失敗了，老二施宣麟則做運動行銷，也是失敗了，目前還在創業中，他幽默地說還好家族有錢繼續交學費，他也肯定創業必須有很多錯誤經驗累積。
施振榮指出，現在施宣輝除擔任宏碁董事，再度創業投入低軌衛星發展，要建構低軌衛星本體技術，但受限於台灣不是聯合國成員，不具備發射衛星到太空中資格，故智探太空不得已必須將總部註冊登記在新加坡，因此施宣輝每一兩周都得去新加坡工作幾天，但目前研發仍在台灣，故必須兩地來回跑。
施振榮補充，智探已有8顆自研衛星在太空中，從學術角度，台灣可以研發低軌衛星本體，可以發射衛星，但若要切入商業經營，則公司就不能登記在台灣。
