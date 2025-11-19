外資點名記憶體漲價衝擊代工廠利潤 童子賢：想法有點奇怪

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。本報系資料庫
和碩董事長童子賢。本報系資料庫

記憶體缺貨漲價，外資點名將衝擊品牌廠、代工廠利潤，對此，台灣玉山科技協會理事長暨和碩（4938）董事長童子賢19日坦言，「想法有點奇怪」，因為很多大品牌商都把關鍵零組件控制在自己手裡，基本上代工廠只是代收代付，關鍵零組件如果控制在品牌廠手裡的話，理論上代工單位是不負責的。

童子賢指出，有些（零組件）價格有優惠的也不會賺到廣達（2382）、仁寶（2324）手上，所以理論上虧的話也不會虧在廣達、仁寶手裡，像筆電這種要用那麼多記憶體的裝置。

其次，童子賢表示，記憶體也低迷了一陣子了，所以廠商擴產的行動就會加快，比如說一班變兩班制，兩班變三班制，或者再增添新的生產線，這樣的現象其實是好事。

他舉例，因為不只記憶體，和碩集團旗下景碩（3189）IC載板以及相關同業都再向前衝，本來也都是低迷了好幾年，也開始從一班調整成兩班制。整體而言，他不認為記憶體這個單一因素就會影響整個產業。

外資大摩近期報告指出，全球記憶體市場經歷前所未有的「超級循環」，NAND 與 DRAM 現貨價格在短短六個月內分別上漲50% 及300%。這將重創硬體OEM與ODM廠的毛利率與獲利，因此大舉調降相關廠商估值。

除了國際大廠如Dell、HP、聯想等評等與目標價紛紛遭到大摩調降外，台廠方面，華碩（2357）、技嘉（2376）、和碩等三家廠商也被同步調降評等與目標價，宏碁（2353）、仁寶則調降目標價，僅緯創（3231）仍維持「優於大盤」。

記憶體 童子賢 仁寶 外資
