前高層羅唯仁疑帶機密跳槽英特爾 國科會：台積電目前內部釐清中

外傳台積電前高層帶走先進製程機密資料跳槽至英特爾。國科會主委吳誠文今指出，目前台積電仍在釐清中，細節應由公司對外說明。他也提到，雖然台積電技術難以靠個人就完整複製，但仍需嚴防外洩。

媒體報導，台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走包含2奈米在內的先進製程機密資料，並回鍋老東家英特爾，引發各界關注。

國科會今天召開國科會委員會議會後說明記者會，媒體關心此案。國科會主委吳誠文回應，他自己也是看報導才知此事，台積電目前內部釐清中，目前檢調單位也已在調查中，若有結果，應由台積電向外界報告。

吳誠文表示，2奈米量產與製程屬營業秘密範疇，攸關台灣經濟與國家安全，是政府優先保護的重點。不過，若只是帶走個人筆記，且未涉非法行為，則不構成犯罪；至於當事者是否違反競業禁止條款，屬於勞資契約範疇，靜待台積電處理，政府不會介入。

半導體先進製程涉及國家核心關鍵技術，相關技術的我國籍人員依規定若到中國大陸，依照「兩岸人民關係條例」，都必須通報。國科會說明，將會跟內政部討論牽涉到國際核心關鍵技術的外籍人士該如何管理，目前出境報備僅針對中國大陸，對於中國大陸以外的區域並無法律規定必須要報備，會再由政院就整體情況評估。