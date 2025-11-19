快訊

前高層羅唯仁疑帶機密跳槽英特爾 國科會：台積電目前內部釐清中

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會主委吳誠文表示，雖然台積電技術難以靠個人就完整複製，但仍需嚴防外洩。記者黃義書／攝影
國科會主委吳誠文表示，雖然台積電技術難以靠個人就完整複製，但仍需嚴防外洩。記者黃義書／攝影

外傳台積電前高層帶走先進製程機密資料跳槽至英特爾國科會主委吳誠文今指出，目前台積電仍在釐清中，細節應由公司對外說明。他也提到，雖然台積電技術難以靠個人就完整複製，但仍需嚴防外洩。

媒體報導，台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走包含2奈米在內的先進製程機密資料，並回鍋老東家英特爾，引發各界關注。

國科會今天召開國科會委員會議會後說明記者會，媒體關心此案。國科會主委吳誠文回應，他自己也是看報導才知此事，台積電目前內部釐清中，目前檢調單位也已在調查中，若有結果，應由台積電向外界報告。

吳誠文表示，2奈米量產與製程屬營業秘密範疇，攸關台灣經濟與國家安全，是政府優先保護的重點。不過，若只是帶走個人筆記，且未涉非法行為，則不構成犯罪；至於當事者是否違反競業禁止條款，屬於勞資契約範疇，靜待台積電處理，政府不會介入。

半導體先進製程涉及國家核心關鍵技術，相關技術的我國籍人員依規定若到中國大陸，依照「兩岸人民關係條例」，都必須通報。國科會說明，將會跟內政部討論牽涉到國際核心關鍵技術的外籍人士該如何管理，目前出境報備僅針對中國大陸，對於中國大陸以外的區域並無法律規定必須要報備，會再由政院就整體情況評估。

