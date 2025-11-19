直奔敵營？傳台積老將羅唯仁帶走機密回鍋英特爾 國科會主委這樣說
傳台積電（2330）老將羅唯仁帶走2奈米技術資訊，重返老東家英特爾，對此，國科會主委吳誠文19日受訪表示，就國科會了解，台積電還在釐清中。站在政府立場一定會協助台積電保護營業秘密，現在靜待台積電說明及法務部調查。
吳誠文表示，國家核心關鍵技術要保護的不是先進學術研究，而是可量產的「產業技術」，包括營業秘密及know-how。他表示，台積電在新竹研發中心有一萬多人，每個人都有專長，台積電模式不容易被模仿，但仍不樂見技術資料被拿走的事件，政府會協助台積電保護營業祕密，不讓台積電造成傷害。
吳誠文表示，國科會做為國家核心關鍵技術的主管機關，近期也在盤點關鍵技術，因半導體產業攸關國家安全及經濟發展，因此半導體先進製程都在管制範圍內；若涉及營業秘密，還會加重刑罰，現在檢調啟動調查。另，羅唯仁是否涉及不法行為，他帶走的資料是個人筆記還是營業秘密，他的聘僱合約是否違反規定，就要回歸到台積電處理。後續都需由台積電說明。
